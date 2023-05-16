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Меган Фокс рассказала о борьбе с психическим расстройством

16 мая 2023 15:35
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Меган Фокс рассказала о борьбе с психическим расстройством
Американская актриса Меган Фокс. Фото: Instagram/meganfox_italy
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Американская актриса Меган Фокс появилась на обложке издания Sports Illustrated. Кинозвезда приняла участие в фотосессии и рассказала редакции о борьбе с психическим расстройством.

Об этом сообщается на сайте Sports Illustrated.

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37-летняя актриса призналась, что никогда не чувствовала себя уверенно, глядя в зеркало. По словам Меган, в ее жизни не было момента, когда ей нравилось собственное тело.

"У меня дисморфия тела. Я не вижу себя такой, какой меня видят другие люди", — рассказала актриса.

Дисморфия — это психическое расстройство, при котором человек чрезмерно озабочен незначительным дефектом или особенностями своего тела. Расстройство, как правило, начинается в детстве или в подростковом возрасте.

"Я выросла в очень религиозной среде, где на тело вообще не обращали внимания. Когда я была маленькой, меня мучил навязчивый вопрос: "Почему я должна выглядеть именно так?", рассказала в интервью Фокс.

Актриса отметила, что полюбить свое тело ей сложно еще и из-за ее публичного образа: в Голливуде у нее есть имидж секс-бомбы. Поэтому, по ее словам, она чувствует неуверенность в себе. Фокс считает, что красивым людям часто завидуют, но при этом приятная внешность совсем не означает, что человек уверен в себе.

Меган Фокс подытожила, что у нее еще много работы, чтобы принять и полюбить свое тело, избавиться от комплексов.

"Я думаю, что мой путь любви к себе будет бесконечен", — сказала актриса.

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Американская актриса Меган Фокс на обложке глянца. Фото: Instagram/sportsillustrated

Напомним, ранее мы писали, что американская писательница и бизнесвумен Марта Стюарт в 81 год появилась на обложке глянца Sports Illustrated в купальнике. Также мы рассказывали, что Меган Фокс и Machine Gun Kelly увидели вместе на курорте на фоне слухов об их расставании.

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