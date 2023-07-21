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Меган Фокс сходила с возлюбленным в кино и вернулась к свадебным планам

21 июля 2023 14:14
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Меган Фокс сходила с любимым в кино и вернулась к свадебным планам
Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актрису Меган Фокс и ее жениха Machine Gun Kelly подловили на романтическом свидании в кино. Актриса традиционно оделась в провокационную одежду: ультракороткую юбку и откровенный топ.

Об этом пишет Daily Mail.

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Проблемы канули в прошлое

37-летняя актриса "Трансформеров" "вернулась к планированию своей свадьбы" с 33-летним рэпером. Пара пережила проблемы в отношениях, но теперь снова готовятся к самому важному событию в своей жизни. Недавно источник сообщил Us Weekly, что звезды "опять на правильном пути".

 

"Они добились успеха в терапии вместе. Когда они начали доверять друг другу, они начали говорить о том, чтобы снова пожениться", — рассказал знакомый пары.

Слухи о проблемах в отношениях появились после того, как Меган и рэпер взяли паузу в марте. Было заявление, что пара приостановила планирование свадьбы, чтобы поработать над своими проблемами.

Влюбленные обручилась в январе 2022 года и отпраздновали годовщину помолвки в начале этого года, незадолго до всей драмы.

Напомним, Меган Фокс окончательно отпустила прошлое. Звезда "забила" старую татуировку с именем бывшего мужа.

Ранее жених актрисы Меган Фокс, музыкант Machine Gun Kelly показал свою дочь-татуировщицу.

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