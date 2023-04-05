Меган Фокс и Machine Gun Kelly увидели вместе на курорте на фоне слухов об их расставании

Актриса Меган Фокс и музыкант Machine Gun Kelly

Только утихли разговоры о расставании актрисы Меган Фокс с певцом Колсоном Бейкером (Machine Gun Kelly), как знаменитостей увидели вместе на отдыхе.

Об этом сообщает издание TMZ.

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Звездную парочку сняли вместе на отдыхе на Гавайях (США) в отеле Four Seasons на Большом острове. Как сообщает издание со ссылкой на очевидцев, особых чувств друг к другу Меган и Колсон не проявляли. Кстати, кинозвезда в очередной раз изменила цвет волос.

Слухи о проблемах в их отношениях появились после того, как Меган удалила из соцсетей большую часть фотографий с Бейкером и подписалась на рэпера Эминема,который является старым врагом Колсона. Также она опубликовала фрагмент текста песни Бейонсе: "Я чувствую ложь в твоем дыхании", а позже ушла из Instagram и сняла кольцо.

Впоследствии Меган Фокс вернулась в Instagram и прокомментировала слухи об изменах Machine Gun Kelly. Также мы рассказывали, что Фокс и Бейкер пошли к семейному психологу, пытаясь спасти свои отношения.

Ранее мы писали, что бывший возлюбленный колумбийской певицы Шакиры, испанский футболист Жерар Пике раскритиковал ее поклонников.