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Меган Фокс у відвертому купальнику влаштувала фотосесію на дереві

16 липня 2023 09:32
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Меган Фокс у відвертому купальнику влаштувала фотосесію на дереві
Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторка Меган Фокс показала розкішні форми під час відвертої фотосесії. Зірка у самому купальнику залізла на дерево, де позувала у спокусливих позах.

Фото Фокс показала у Instagram.

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Акторка, яка нещодавно позбулася татуювання з ім'ям колишнього чоловіка, порадувала фоловерів відвертим образом амазонки. Красуня, яка раніше зізналася, що уважно ставиться до власного здоров'я, у всій красі продемонструвала розкішну фігуру.

"Ліс — мій найдавніший друг", — написала модель біля публікації, на якій повзе по широкій гілці дерева.

 

Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Megan Fox (@meganfox)

Меган раніше прокоментувала свій статус секс-символа. За її словами, її манера вільно виражатися та показувати свою особистість дуже провокативна для інших. Але в цьому її місія. Зірка також зауважила, що їй сумно, що її розум та почуття гумору недооцінюють. Фокс розповіла, що 10 років не пила алкоголь.

"Я завжди твереза, навіть не п'ю вино. Не курю, не вживаю каву. Я дуже строга щодо дієти. Я не кажу, що інші теж мають наслідувати цей приклад. Але для мене це працює. Алкоголь замінює свідомість, а для мене важливо мати зв'язок зі своєю свідомістю, з Богом. Я також намагають не проводити багато часу на телефоні, хочу бути в гармонії зі світом", — ділиться акторка.

Нагадаємо, наречений акторки Меган Фокс, музикант Machine Gun Kelly показав свою дочку-татуювальницю.

Раніше стало відомо, що акторка Меган Фокс та її наречений Machine Gun Kelly відклали своє весілля. Пара намагається врятувати стосунки.

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