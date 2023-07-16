Меган Фокс в откровенном купальнике устроила фотосессию на дереве

Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

Актриса Меган Фокс показала роскошные формы во время откровенной фотосессии. Звезда в одном купальнике залезла на дерево, где позировала в соблазнительных позах.

Фото Фокс показала в Instagram.

Читайте также:

Голливудская амазонка

Актриса, недавно избавившаяся от татуировки с именем бывшего мужа, порадовала фолловеров откровенным образом амазонки. Красавица, ранее признавшаяся, что внимательно относится к собственному здоровью, во всей красе продемонстрировала роскошную фигуру.

"Лес — мой самый старый друг", — написала модель возле публикации, на которой ползет по широкой ветке дерева.

Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

Меган ранее прокомментировала свой статус секс-символа. По ее словам, ее манера свободно выражаться и показывать свою личность, очень провокационна для других. Но в этом ее миссия. Звезда также заметила, что ей грустно, что ее ум и чувство юмора недооценивают. Фокс рассказала, что 10 лет не пила алкоголь.

"Я всегда трезва, даже не пью вино. Не курю, не употребляю кофе. Я очень строга в отношении диеты. Я не говорю, что другие тоже должны последовать этому примеру. Но для меня это работает. Алкоголь изменяет сознание, а для меня важно иметь связь со своим сознанием, с Богом. Я тоже стараюсь не проводить много времени на телефоне, хочу быть в гармонии с миром", — делится актриса.

Напомним, жених актрисы Меган Фокс, музыкант Machine Gun Kelly показал свою дочь-татуировщицу.

Ранее стало известно, что актриса Меган Фокс и ее жених Machine Gun Kelly отложили свою свадьбу. Пара пытается спасти отношения.