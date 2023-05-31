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Знову разом: Меган Фокс прилетіла в Лондон до Machine Gun Kelly

31 травня 2023 13:26
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Знову разом: Меган Фокс прилетіла в Лондон до Machine Gun Kelly
Акторка Меган Фокс та співак Колсон Бейкер (Machine Gun Kelly). Фото: google.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Нещодавно голлівудська акторка Меган Фокс зійшлась зі співаком Колсоном Бейкером (Machine Gun Kelly). Зіркова парочка вже встигла вперше вийти разом на червону доріжку одного зі світських заходів. Тепер же Фокс прилетіла до столиці Сполученого Королівства, де зустрілась з коханим. 

Про це повідомляє видання People.

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37-річна кінозірка прилетіла до Лондона, щоб підтримати Колсона на модній презентації. Machine Gun Kelly представив ексклюзивну колекцію прикрас, створену разом із люксовим ювелірним брендом Stephen Webster. 

Папараці зняли зіркову парочку на вулицях європейського міста. На відміну від першого спільного виходу, цього разу Меган та Колсон навіть обіймалися.

Фокс обрала білий топ, що обтягує, під яким вгадувалася відсутність бюстгальтера. Його вона поєднала з чорним штанами та босоніжками на платформі. Свій образ акторка підкреслила діамантовим поясом у вигляді спідньої білизни та чорною сумкою.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Про розставання

Зірка "Трансформерів" і рок-музикант розійшлись цього лютого після двох років стосунків та оголошених заручин. Меган загадково процитувала Бейонсе: "Я відчуваю нечесність у твоєму диханні", натякаючи на невірність коханого. 

Фокс відписалася від бойфренда, а перш ніж повністю видалити свій обліковий запис в Instagram — додала у підписки Гаррі Стайлса, Тімоті Шаламе та Емінема, якого Machine Gun Kelly терпіти не може.

Пізніше пара відвідувала психолога в одному з консультаційних центрів і згодом разом полетіли на курортний відпочинок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що рієлторка, схожа на Меган Фокс, розповіла про власні пластичні операції. Також ми писали, що Меган Фокс розповіла про боротьбу з психічним розладом.

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