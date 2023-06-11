Меган Фокс ответила политику, который обвинил актрису в издевательстве над ее детьми

Американская актриса Меган Фокс. Фото: Google

Накануне американский продюсер Робби Старбак, который ушел в политику, обвинил голливудскую актрису Меган Фокс в издевательстве над ее тремя сыновьями. Мужчина имел в виду период, когда дети гуляли по улицам города в девичьей одежде. Робби уверен, что это делать их заставляла именно Меган.

Фокс не стала молчать и ответила новоиспеченному политику в Instagram.

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Продюсер, который в прошлом году баллотировался в конгресс США, рассказал, что некоторое время жил по соседству с актрисой. По его словам, тогда сыновья звезды фильма "Трансформеры" жаловались, что родители заставляют их носить девичью одежду, а няня пытается всячески успокоить их.

37-летняя Меган уверена, что Робби просто пытается укрепить свою политическую карьеру и использует ее популярность. Фокс, в присущем ей стиле, назвала политика "неуверенным самовлюбленным импотентом".

"Никогда не используйте детей как рычаг или социальную валюту, особенно под злым и ложным поводом. Использование гендерной идентичности моих детей для привлечения внимания в вашей политической кампании поставило вас на неправильную сторону вселенной", — отметила Меган.

Скриншот: Instagram/meganfox

Бывший муж Меган Фокс, актер Брайан Остин Грин также прокомментировал скандальные высказывания политика.

"Это абсолютно выдуманная история. Есть только несколько человек в мире, которые могут действительно проверить, правдива ли подобная история. И я могу с абсолютной уверенностью сказать вам, что это не так", — заявил таблоиду TMZ 49-летняя кинозвезда.

Напомним, ранее мы писали о борьбе Меган Фокс с психическим расстройством. Также мы рассказывали, что Меган Фокс прилетела в Лондон к своему бойфренду, музыканту Machine Gun Kelly, с которым она недавно сошлась.