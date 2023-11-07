Меган Фокс випустила книгу віршів про пристрасть і невдалі стосунки

Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox

Меган Фокс випустила збірку поезій про інтимні стосунки, відчай і суїцид. Вона розповіла, що надихнулася стосунками з одним "самозакоханим дурнем", який приніс їй багато болю.

Про це пише The Sun.

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37-річна актриса Меган Фокс сьогодні випустила свою нову поетичну збірку "Красиві хлопці отруйні" і розповіла про те, що спонукало її до написання книги.

У пролозі Меган написала, що вважає себе жертвою і безнадійно романтичною людиною з досі незагоїними ранами.

Меган Фокс не уточнила, про кого саме її вірші, проте досить легко здогадатися, адже майже все своє життя вона була у стосунках з актором Браяном Остіном Гріном, від якого має троє дітей. Меган познайомилася з Браяном, коли їй було 18 років. Пара часто розтавалася і сходилася, проте у 2020-му пара остаточно розлучилася. Зараз Меган заручена з виконавцем Machine Gun Kelly.

Її книга включає понад 70 віршів, серед них поеми під назвами "Зґвалтування", "Похорони для закоханих" і "Вийти заміж за підпалювача".

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишній чоловік Меган Фокс знову одружується.

Також ми повідомляли, що спокуслива Меган Фокс знялася в океанських хвилях.