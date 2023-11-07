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Меган Фокс випустила книгу віршів про пристрасть і невдалі стосунки

7 листопада 2023 15:04
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Меган Фокс випустила книгу віршів про пристрасть і невдалі стосунки
Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Меган Фокс випустила збірку поезій про інтимні стосунки, відчай і суїцид. Вона розповіла, що надихнулася стосунками з одним "самозакоханим дурнем", який приніс їй багато болю. 

Про це пише The Sun

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37-річна актриса Меган Фокс сьогодні випустила свою нову поетичну збірку "Красиві хлопці отруйні" і розповіла про те, що спонукало її до написання книги.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Megan Fox (@meganfox)

У пролозі Меган написала, що вважає себе жертвою і безнадійно романтичною людиною з  досі незагоїними ранами. 

Меган Фокс не уточнила, про кого саме її вірші, проте досить легко здогадатися, адже майже все своє життя вона була у стосунках з актором Браяном Остіном Гріном, від якого має троє дітей. Меган познайомилася з Браяном, коли їй було 18 років. Пара часто розтавалася і сходилася, проте у 2020-му пара остаточно розлучилася. Зараз Меган заручена з виконавцем Machine Gun Kelly.

 

Її книга включає понад 70 віршів, серед них поеми під назвами "Зґвалтування", "Похорони для закоханих" і "Вийти заміж за підпалювача".

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишній чоловік Меган Фокс знову одружується. 

Також ми повідомляли, що спокуслива Меган Фокс знялася в океанських хвилях.

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