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Меган Фокс выпустила книгу стихов о страсти и неудачных отношениях

7 ноября 2023 15:04
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Меган Фокс выпустила книгу стихов о страсти и неудачных отношениях
Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Меган Фокс выпустила сборник стихов об интимных отношениях, отчаянии и суициде. Она рассказала, что вдохновилась отношениями с одним "самовлюбленным дураком", который принес ей много боли.

Об этом пишет The Sun.

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37-летняя актриса Меган Фокс сегодня выпустила свой первый поэтический сборник "Красивые парни ядовиты" и рассказала о том, что побудило ее к написанию книги.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Механ Фокс (@meganfox)

В прологе Меган написала, что считает себя жертвой и безнадежно романтичным человеком с все еще открытыми ранами.

Меган Фокс не уточнила, о ком именно ее стихи, однако довольно легко догадаться, ведь почти всю свою жизнь она была в отношениях с актером Брайаном Остином Грином, у которого есть трое детей. Меган познакомилась с Брайаном, когда ей было 18 лет. Пара часто расставалась и сходилась, однако в 2020-м пара окончательно развелась. Сейчас Меган обручена с исполнителем Machine Gun Kelly.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ее книга включает более 70 стихов, среди них поэмы под названиями "Изнасилование", "Похороны для влюбленных" и "Выйти замуж за поджигателя".

Напомним, ранее мы писали, что бывший муж Меган Фокс снова женится.

Также мы сообщали, что соблазнительная Меган Фокс снялась в океанских волнах.

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