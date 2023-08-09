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Все життя зберігала чужі секрети: Меган Фокс презентує збірку поезій

9 серпня 2023 11:55
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Все життя зберігала чужі секрети: Меган Фокс презентує збірку поезій
Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторка Меган Фокс порадувала прихильників новими творчими здобутками. Зірка пропонує замовити онлайн її збіру поезій.

Відповідний пост знаменитість опублікувала у своєму Instagram.

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Меган Фокс готова відчути себе вільною. 37-річна актриса фільму "Тіло Дженніфер" розповіла, що написала поетичну книгу "Красиві хлопці отруйні", яка вийде пізніше цього року.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Megan Fox (@meganfox)

"Я написала книгу. Виходить 7 листопада. Ці вірші були написані в спробі викорінити хворобу, яка вкоренилася в мені через моє мовчання. Я провела усе своє життя, зберігаючи таємниці людей, моє тіло болить від тягаря їхніх гріхів. Моя свобода живе на цих сторінках, і я сподіваюся, що мої слова можуть надихнути інших повернути своє щастя та свою ідентичність, використовуючи свій голос, щоб висвітлити те, що було поховано, але не забуто, у темряві", — написала вона.

Меган свого часу коментувала свій статус секс-символа. За її словами, її манера вільно виражатися та показувати свою особистість дуже провокативна для інших. Але в цьому її місія. Зірка також зауважила, що їй сумно, що її розум та почуття гумору недооцінюють.

Нагадаємо, Меган Фокс остаточно відпустила минуле. Зірка "забила" старе татуювання з ім'ям колишнього чоловіка.

Раніше наречений акторки Меган Фокс, музикант Machine Gun Kelly, показав свою дочку-татуювальницю.

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