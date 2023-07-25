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Меган Фокс устроила откровенную фотосессию на закате

25 июля 2023 13:57
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Меган Фокс устроила откровенную фотосессию на закате
Актриса Меган Фокс: instagram.com/meganfox/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Меган Фокс продолжила серию своих откровенных фотосессий. Звезда после образа лесной нимфы снялась в крошечном бикини на закате солнца.

Фото знаменитость опубликовала в своем Instagram.

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На снимках, которые запостила Меган Фокс, она позирует в крошечном бикини на вечернем пляже. Судя по беззаботности образа, знаменитость быстро оправилась от пережитого инцидента в парке развлечений.

 

Актриса Меган Фокс: instagram.com/meganfox/

 

Актриса Меган Фокс: instagram.com/meganfox/

 

Актриса Меган Фокс: instagram.com/meganfox/

 

Актриса Меган Фокс: instagram.com/meganfox/

 

Актриса Меган Фокс: instagram.com/meganfox/

На днях Меган и ее возлюбленный Machine Gun Kelly решили сходить на аттракционы. На видео, которое появилось в сети, рэпер заходит с Маген Фокс на территорию парка развлечений. В это время жениха актрисы толкает неизвестный мужчина. Рэпер отвечает не менее агрессивно. В конфликт вмешался охранник, который настолько сильно оттолкнул Меган Фокс, что она "влетела" в изгородь. К счастью, актриса не травмировалась.

37-летняя актриса "Трансформеров" "вернулась к планированию своей свадьбы" с 33-летним рэпером. Пара, которая пережила проблемы в отношениях, теперь снова готовятся к важному событию в своей жизни. Недавно источник сообщил Us Weekly, что звезды "опять на правильном пути".

Напомним, Меган Фокс окончательно отпустил прошлое. Звезда "забила" старую татуировку с именем бывшего мужа.

Ранее жених актрисы Меган Фокс, музыкант Machine Gun Kelly показал свою дочь-татуировщицу.

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