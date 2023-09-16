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Меган Маркл на Іграх нескорених вигуляла вбрання на 240 тисяч доларів

16 вересня 2023 19:54
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Меган Маркл на Іграх нескорених вигуляла вбрання на 240 тисяч доларів
Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Меган Маркл разом з принцом Гаррі вирушила на Ігри нескорених. Там герцогиня вразила яскравими образами, вартість яких близько чверті мільйона доларів.

Про це пише Daily Mail.

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42-річна герцогиня Сассекська двічі міняла вбрання, поєднуючи модний кежуал та елітне вбрання із надзвичайно дорогими коштовностями.

 

Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: Reuters
Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: Reuters

Так, вона вигулала кремовий комбінезон від Zara вартістю 40 фунтів стерлінгів і піджак Celine вартістю 1350 фунтів стерлінгів. Також взула модні чорні шкіряні босоніжки Yves Saint Laurent за £595. Доповнила образ сумкою Crossover Bag в Olive Grove від Cesta Collective вартістю 600 фунтів стерлінгів і сонцезахисними окуляри від Krewe вартістю 250 фунтів стерлінгів.

 

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Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: Reuters

Меган приміряла сережки-обручі Bottega Veneta вартістю 400 фунтів стерлінгів і діамантовий кулон зі знаком Лева вартістю 1000 фунтів стерлінгів від Brilliant Earth.

Додавши образу ще більше гламуру, Меган одягла годинник Cartier принцеси Діани вартістю 17 800 фунтів стерлінгів і додала її каблучку Lorraine Schwartz за 62 000 доларів з "діамантами, а також каблучку 1972 року за 2800 доларів від Shiffon and Co. Завершив лук любовний браслет Cartier вартістю 5000 фунтів стерлінгів.

Пізніше вона переодягнулася у витончену чорну сукню під час зустрічі з делегацією на Invictus Games 2025. Меган одягла сіру міді-сукню з вовни з високим вирізом і високим вирізом від Toteme за 390 фунтів стерлінгів, яку вона поєднала з чорними шкіряними туфлями Dioressence 100’ за 500 фунтів стерлінгів.

 

Вона додала свої прикраси вартістю 495 фунтів стерлінгів від Піппи Смолл.

 

Пізніше Меган одягла свій третій наряд, вибравши джинсову сукню Carolina Herrera вартістю 1033 фунти стерлінгів, перевзувши туфлі Dior. З цієї нагоди вона додала намисто вартістю 2062 фунти від ювелірних виробів Ariel Gordon.

 

Раніше вишукана Кейт Міддлтон по-особливому вшанувала пам'ять Єлизавети ІІ.

Нагадаємо, королівський біограф розповів, чому Меган Маркл та принц Гаррі не повернуться до Великої Британії.

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