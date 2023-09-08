Вишукана Кейт Міддлтон у власний спосіб вшанувала пам'ять Єлизавети ІІ

Кейт Міддлтон з принцом Вільямом. Фото: Reuters

Кейт Міддлтон вшанувала пам’ять покійної Єлизавети ІІ, одягнувши її сережки. Принцеса Уельська з чоловіком прибули на меморіальну службу з нагоди першої річниці смерті королеви.

Про це пише Daily Mail.

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Принц і принцеса Уельські приїхали на приватну службою в Уельсі. Родина відвідала собор Святого Девіда в Сент-Девідсі, в графстві Пембрукшир.

Кейт Міддлтон з принцом Вільямом. Фото: Reuters

Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Кейт Міддлтон з принцом Вільямом. Фото: Reuters

Кейт Міддлтон з принцом Вільямом. Фото: Reuters

Кейт Міддлтон з принцом Вільямом. Фото: Reuters

Кейт Міддлтон з принцом Вільямом. Фото: Reuters

41-річна принцеса Уельська поєднала сережки з діамантами та перлами з бордовим пальто від лондонського дизайнера Eponine для церковної служби в соборі Святого Давида в Пембрукширі.

Вона доповнила образ сумкою Mulberry, яку вона одягала кілька разів з 2017 року, і туфлями на підборах Gianvito Rossi, які також вдягала раніше. Кейт Міддлтон одягла це пальто під час різдвяної служби у Вестмінстерському абатстві в Лондоні в 2022 році, а сережки вона одягала, щоб віддати належне Її Величності раніше, зокрема під час недільної служби пам’яті в 2020 році.

Кейт и королева раніше обирали сережки в дуже особливих випадках, наприклад, як залишити пологовий будинок з принцом Луї у 2018 році.

У 2012 році королева носила сережки під час служби подяки та процесії в кареті під час святкування свого діамантового ювілею.

Кейт також обрала їх у Нідерландах у 2016 році, під час свого першого офіційного сольного візиту за кордон без принца Вільяма.

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