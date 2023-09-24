Меган Маркл перестала "бороться" за патентование своей торговой марки

Герцогиня Сассекская, Меган Маркл. Фото: Google

Ранее стриминговая платформа Spotify прекратила сотрудничество с Меган Маркл и принцем Гарри. Перед этим герцогиня Сассекская хотела запатентовать название подкаста Archetypes и пыталась это сделать более 17 месяцев. Впрочем, сейчас стало известно, что Меган отказалась от этой идеи.

Об этом сообщает издание New York Post.

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Меган Маркл отозвала заявку на торговую марку для своего уже несуществующего подкаста "Архетипы" (Archetypes). С соответствующим заявлением супруга принца Гарри обратилась в Бюро патентов и торговых марок США.

Именно эта инстанция накануне отклонила заявку звездной пары на эксклюзивные права на Archetypes из-за вероятности спутывания с уже имеющимся брендом. Меган и Гарри добивались получить право исключительного использования названия в таких категориях, как "загрузка аудиозаписей и подкастов" для всего, что касается культурного отношения к женщинам и стереотипам.

Герцогине и герцогу Сассекскому было отказано из-за имеющейся торговой марки аризонской фирмы Archetypes LLC, которая в 2015 году получила эксклюзивные права для серии книг и статей о питании, фитнесе, сексуальности и психологическом самосовершенствовании.

Подкаст актрисы Меган Маркл длился всего один сезон. Вышло 12 эпизодов, в котором она обсуждала с гостями проблему притеснений женщин в современном мире.

Заставка подкаста Меган Маркл на Spotify. Фото: Google

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