Меган Маркл перестала "бороться" за патентование своей торговой марки
Ранее стриминговая платформа Spotify прекратила сотрудничество с Меган Маркл и принцем Гарри. Перед этим герцогиня Сассекская хотела запатентовать название подкаста Archetypes и пыталась это сделать более 17 месяцев. Впрочем, сейчас стало известно, что Меган отказалась от этой идеи.
Об этом сообщает издание New York Post.
Герцогиня опустила руки
Меган Маркл отозвала заявку на торговую марку для своего уже несуществующего подкаста "Архетипы" (Archetypes). С соответствующим заявлением супруга принца Гарри обратилась в Бюро патентов и торговых марок США.
Именно эта инстанция накануне отклонила заявку звездной пары на эксклюзивные права на Archetypes из-за вероятности спутывания с уже имеющимся брендом. Меган и Гарри добивались получить право исключительного использования названия в таких категориях, как "загрузка аудиозаписей и подкастов" для всего, что касается культурного отношения к женщинам и стереотипам.
Герцогине и герцогу Сассекскому было отказано из-за имеющейся торговой марки аризонской фирмы Archetypes LLC, которая в 2015 году получила эксклюзивные права для серии книг и статей о питании, фитнесе, сексуальности и психологическом самосовершенствовании.
Подкаст актрисы Меган Маркл длился всего один сезон. Вышло 12 эпизодов, в котором она обсуждала с гостями проблему притеснений женщин в современном мире.
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