Меган Маркл перестала носить драгоценное кольцо, подаренное принцем Гарри

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: instagram.com/dukeandduchessofsussexdaily/

Герцогиня Сассекская Меган Маркл известна своей любовью к ювелирным украшениям — будь то дорогой браслет Cartier или колье. Но уже долгое время она выходит в люди без драгоценного кольца, подаренного принцем Гарри.

Об этом пишет Daily Mail.

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С весны 42-летняя мать двоих детей заметили без ее блестящего бриллиантового кольца стоимостью 140 000 фунтов стерлингов. Украшение Меган раньше усовершенствовала, добавив больше бриллиантов.

Недавно Меган была замечена, когда она была без обручального кольца во время обеда с друзьями.

Принц Гарри сделал предложение Меган в ноябре 2017 года с кольцом, состоящим из массивного желтого золотого бриллианта и двух поменьше.

Во время помолвки герцог рассказал о создании обручального кольца Меган с помощью ювелиров Cleave and Company.

Нестандартный дизайн включал в себя один бриллиант из Ботсваны и два камня меньшего размера из коллекции принцессы Дианы.

"Обручальное кольцо из желтого золота, потому что это любимое Меган, и сам главный камень я привез из Ботсваны, а маленькие бриллианты с обеих сторон из коллекции ювелирных изделий моей матери, чтобы убедиться, что она с нами в этом приключении вместе", — прокомментировал в свое время обручальное кольцо Гарри.

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