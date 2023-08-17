Принц Гаррі з'явився в трейлері нового доксеріалу від Netflix: коли дивитися

Герцог Сассекський, принц Гаррі. Фото: Google

Стримінгова компанія Netflix анонсувала дату виходу нового документального серіалу "Серце Invictus" з принцом Гаррі. Також вийшов трейлер майбутнього шоу.

Він з’явився на YouTube-каналі Netflix.

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Подробиці

Новий документальний серіал, який став частиною багатомільйонного контракту принца Гаррі та Меган Маркл з Netflix, розповідатиме про кількох учасників Invictus із різних країн.

Ігри нескорених (Invictus Games) — міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі. В іграх, заснованих принцом Гаррі, беруть участь поранені військовослужбовці та пов'язані з ними ветерани у таких видах спорту як баскетбол на візках, волейбол сидячи і веслування в залі.

Цього року вони відбудуться з 9 по 16 вересня у Дюссельдорфі (Німеччина). Очікується, що у них візьмуть участь молодший син британського короля Чарльза III та його дружина, 42-річна герцогиня Сассекська, Меган Маркл.

Попри відходу з королівської сім'ї і пов'язану з цим втрату військових звань, принц Гаррі продовжує займатися цим проєктом. У короткому трейлері Гаррі сказав: "Ігри не про те, що спричинило травми, а про відновлення і про те, як знову стати частиною суспільства".

Серіал стане доступним для перегляду вже 30 серпня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що принц Гаррі планує продати права на екранізацію своїх скандальних мемуарів. Також ми розповідали, що у Netflix визначились, чи продовжуватимуть вони співпрацю з герцогом та герцогинею Сассекськими.