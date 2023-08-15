Меган Маркл підловили з незвичним девайсом: на кону ментальне здоров'я чи новий бізнес

Герцогиня Сассекская. Фото: instagram.com/meghan.markle.official/

Герцогиню Сассекскую Меган Маркл подловили с девайсом, спасающим от тревоги. Когда фото попали в сеть — их превратили в онлайн-рекламу пластыря от стресса.

Об этом пишет Daily Mail.

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Эксперт по брендам и культуре Ник Эде считает, что герцогине Сассекской не случайно удалось продемонстрировать диск NuCalm Biosignal Processing Disc на своей руке во время прогулки в Монтесито на выходных.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: BacGrid

42-летняя герцогиня Сассекская была одета в шерстяное пальто Max Mara стоимостью 1200 фунтов стерлингов, несмотря на температуру 22,7 °C, но королевские наблюдатели заметили, что ее левый манжет был подвернут, и показал загадочную голубую наклейку. Подозревают, что Меган примет участие в развитии этого бизнес направления.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: BacGrid

Сама компания подтвердила, что патч представляет собой NuCalm Biosignal Processing Disc. Американский бизнес-проект опубликовал фотографии герцогини на своей официальной странице в Instagram.

Компания NuCalm, уверяет, что ее продукты "клинически доказано снижают стресс и улучшают сон".

Производители утверждают, что он похож на "камертон", который, прикрепленный к запястью, использует "частоту вибрации и резонанс для передачи успокаивающего сигнала в мозг".

Пластыри NuCalm, разработанные более 20 лет нейробиологом доктором Блейком Холловеем, являются лишь последним в длинной серии изобретений компании, которая лечила пациентов от таких состояний, как общая тревога и посттравматическое стрессовое расстройство.

Утверждается, что клейкие диски, одобренные Управлением по пищевым продуктам и медикаментам США, работают на основе биохимии, физики и нейрофизиологии, чтобы расслабить тело и мозг.

Как показала Меган, диски следует положить на точку акупрессуры на левой руке, которая, согласно китайской медицине, имеет прямую линию вашего сердца. Некоторые люди чувствуют легкое покалывание, но другие ничего не чувствуют.

Говорят, что частоты, излучаемые пластырем, проходят через руку к сердцу и мозгу, прерывая гормоны стресса кортизол и адреналин, замедляя частоту мозговых волн и расслабляя ум и тело.

Они не обладают побочными эффектами, не нуждаются в медицинском надзоре и доступны в упаковках по 20 штук за 63 фунта стерлингов или в упаковках по 100 штук за 315 фунтов стерлингов.

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям проигнорировали день рождения Меган Маркл.

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