Меган Маркл та принц Гаррі не можуть домовитися про методи виховання дітей — ЗМІ

Меган Маркл та принц Гаррі. Фото: instagram.com/princeharryofengland/

Принца Гаррі з дружиною бачили разом на публіці лише чотири рази за останні вісім місяців. Парі постійно закидають твердження, що їхній шлюб руйнується.

Про це пише The Sun.

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Різні погляди у виховному питанні

Поки принц Гаррі працює над проєктами та хвилюється про безпеку своїх дітей, Меган хоче повернутися до публічного життя — разом із чотирирічним Арчі та дворічною Лілібет. Інсайдер сказав, що пара має різні уявлення про виховання дітей, і що Гаррі дуже постраждав від свого публічного виховання.

Арчі та Лілібет рідко бачать за межами родинного особняка Монтесіто вартістю 11 мільйонів фунтів стерлінгів.

Але хоча 38-річний Гаррі одержимий безпекою та конфіденційністю, Меган хоче виховувати їх відкрито в Каліфорнії.

І поки Гаррі вилетів у п’ятиденну поїздку до Японії та Сінгапуру, щоб зіграти в турнірі з поло для своєї благодійної організації Sentebale зі своїм аргентинським другом Ігнасіо Фігерасом, Меган була помічена на концерті поп-зірки Тейлор Свіфт у Лос-Анджелесі зі своєю подругою Люсі Фрейзер.

В цей час принцеса Уельська Кейт Міддлтон заохочує "здорові" стосунки між своїми трьома дітьми. Дружина принца Вільяма вірить, що принцеса Шарлотта та принц Луї "допоможуть зняти тиск з Джорджа" у його майбутній ролі.

Королівський біограф Крістофер Андерсен, який написав книгу "Король: Життя короля Чарльза III", каже, що принцеса Уельська не хоче, щоб її молодші діти відчували себе "запасними", як їхній дядько, принц Гаррі.

Експерт сказав, що стосунки між Джорджем і Шарлоттою, зокрема, "набагато здоровіші, ніж зазвичай у королівській родині".

Нагадаємо, Кейт Міддлтон та принц Вільям проігнорували день народження Меган Маркл.

Раніше стало відомо, як Кейт Міддлтон вдається зберігати струнку фігуру.