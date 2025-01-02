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Меган Маркл после долгого времени вернулась в соцсети — видео

2 января 2025 18:00
Мария Покровская - Редактор
Меган Маркл вернулась в Instagram — первое видео
Меган Маркл. Фото: instagram.com/sussexroyal
Мария Покровская - Редактор

Жена принца Гарри Меган Маркл решила начать новый 2025 с неожиданного поступка. После продолжительного затишья герцогиня Сассекская вернулась в соцсети.

Знаменитость опубликовала первое сообщение в своем аккаунте в Instagram.

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В первый день года бывшая американская актриса эффектно вернулась к своим поклонникам в сети. 43-летняя супруга принца Гарри опубликовала короткое атмосферное видео.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)

В кадре улыбающаяся Меган в total white бежала по калифорнийскому пляжу, а затем остановилась, чтобы написать на песке "2025".

Короткий ролик оставила герцогиня без подписи, а также ограничила возможность комментировать публикацию.

Это уже не первая попытка Маркл самостоятельно вести соцсети. До того как принц и его жена составили королевские обязанности, им было запрещено иметь собственные аккаунты в сети. Уже после выхода из семьи бывшая актриса все же завела страницу в Instagram.

Отметим, что после "мегзита" супруги также потеряли свой титул, однако Меган все равно назвала себя в шапке профиля герцогиней Сассекской.

Страница Меган Маркл в Instagram
Страница Меган Маркл в Instagram. Фото: скриншот

Напомним, недавно принца Гарри заметили с 5-летним сыном на занятиях совместным хобби.

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принц Гарри Меган Маркл соцсети Instagram королевская семья

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