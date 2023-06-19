Меган Маркл планує заробляти мільйони доларів у відомому домі моди
Днями стримінгова платформа Spotify припинила співпрацю з Меган Маркл та принцом Гаррі. Втім, герцогиня Сассекська не збирається сидіти склавши руки. 41-річна родичка Чарльза III знайшла новий спосіб заробітку та відновлення своєї репутації, що похитнулася.
Про це повідомляє видання Daily Mail.
Бізнес амбіції Меган Маркл
Незабаром герцогиня Сассекська планує підписати контракт із французьким домом моди Dior. Саме в одязі цього бренду принц Гаррі був на коронації свого батька на початку травня.
Рятувати репутацію, зіпсовану скандалами і провальними проєктами зі стрімінговими платформами Netflix і Spotify взявся керівник агентства з підбору талантів William Morris Endeavor Арі Емануель. Контракт з відомим французьким брендом має допомогти зірковій родині покращити її фінансовий стан.
"Протягом кількох тижнів ходять чутки про те, що вона збирається підписати контракт з Dior, що допоможе перезавантажити її кар'єру. Якщо вона впорається з цим, то ніхто не згадає, що її дурний подкаст було скасовано після одного сезону", — заявило виданню джерело.
Водночас в агентстві Арі Емануеля високо оцінюють шанси на успішне майбутнє для Меган Маркл у різних сферах.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Меган Маркл у золотій сукні отримала престижну нагороду. Також ми писали, що поліція розповіла правду про погоню папараці за принцом Гаррі та Меган Маркл.