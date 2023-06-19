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Меган Маркл планує заробляти мільйони доларів у відомому домі моди

19 червня 2023 16:06
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Меган Маркл планує заробляти мільйони доларів у відомому домі моди
Герцогиня Сассекська, Меган Маркл. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Днями стримінгова платформа Spotify припинила співпрацю з Меган Маркл та принцом Гаррі. Втім, герцогиня Сассекська не збирається сидіти склавши руки. 41-річна родичка Чарльза III знайшла новий спосіб заробітку та відновлення своєї репутації, що похитнулася.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Незабаром герцогиня Сассекська планує підписати контракт із французьким домом моди Dior. Саме в одязі цього бренду принц Гаррі був на коронації свого батька на початку травня. 

Рятувати репутацію, зіпсовану скандалами і провальними проєктами зі стрімінговими платформами Netflix і Spotify взявся керівник агентства з підбору талантів William Morris Endeavor Арі Емануель. Контракт з відомим французьким брендом має допомогти зірковій родині покращити її фінансовий стан.

"Протягом кількох тижнів ходять чутки про те, що вона збирається підписати контракт з Dior, що допоможе перезавантажити її кар'єру. Якщо вона впорається з цим, то ніхто не згадає, що її дурний подкаст було скасовано після одного сезону", — заявило виданню джерело.

Водночас в агентстві Арі Емануеля високо оцінюють шанси на успішне майбутнє для Меган Маркл у різних сферах.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Меган Маркл у золотій сукні отримала престижну нагороду. Також ми писали, що поліція розповіла правду про погоню папараці за принцом Гаррі та Меган Маркл.

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