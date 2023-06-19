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Меган Маркл планирует зарабатывать миллионы долларов в известном доме моды

19 июня 2023 16:06
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Меган Маркл планирует зарабатывать миллионы долларов в известном доме моды
Герцогиня Сассекская, Меган Маркл. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

На днях стриминговая платформа Spotify прекратила сотрудничество с Меган Маркл и принцем Гарри. Впрочем, герцогиня Сассекская не собирается сидеть сложа руки. 41-летняя родственница Чарльза III нашла новый способ заработка и восстановления своей пошатнувшейся репутации.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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В скором времени герцогиня Сассекская планирует подписать контракт с французским домом моды Dior. Именно в одежде этого бренда принц Гарри был на коронации своего отца в начале мая.

Спасать репутацию, подпорченную скандалами и провальными проектами со стриминговыми платформами Netflix и Spotify, взялся руководитель агентства по подбору талантов William Morris Endeavor Ари Эмануэль. Контракт с известным французским брендом должен помочь звездной семье улучшить ее финансовое состояние.

"В течение нескольких недель ходят слухи о том, что она собирается подписать контракт с Dior, что поможет перезагрузить ее карьеру. Если она справится с этим, то никто не вспомнит, что ее глупый подкаст был отменен после одного сезона", — заявил изданию источник.

В то же время в агентстве Ари Эмануэля высоко оценивают шансы на успешное будущее для Меган Маркл в разных сферах.

Напомним, ранее мы писали, что Меган Маркл получила в золотом платье престижную награду. Также мы писали, что полиция рассказала правду о преследовании папарацци за принцем Гарри и Меган Маркл.

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