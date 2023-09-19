"Не впізнаю її": батько Меган Маркл розповів про її найжорстокіший вчинок
Батько Меган Маркл, Томас Маркл, знову наважився на інтерв’ю. Чоловік таким чином намагався вперше побачити своїх онуків.
Про це пише Daily Mail.
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79-річний батько Меган Маркл з’явився на Good Morning Britain і в ексклюзивному інтерв’ю розповів про свою дочку та принца Гаррі.
Томас Маркл благав Меган дозволити йому побачити своїх онуків, додаючи, що не бачив її п'ять років, відколи лежав у лікарні.
"У мене розбите серце. Я дуже засмучений. Це жорстоко по відношенню до дідуся та бабусі — позбавити права бачити онука. У Каліфорнії я можу подати до суду, щоб побачитися з ними, але я не хочу цього робити. Інша річ, я не зробив нічого поганого. Нічого не вказує на те, що я поганий хлопець. Я справді люблячий батько, і вона це знає, і немає жодного виправдання, щоб так ставитися до мене — немає жодного виправдання, щоб так ставитися до дідуся та бабусі", — говорить батьком Меган Маркл.
Говорячи про те, якою Меган була раніше, Томас Маркл сказав: "Меган жила зі мною з шостого класу до середньої школи, і я ніколи не бачив нічого подібного. Я ніколи не бачив ту жінку, на яку вона перетворилася. Я в шоці. Вона не та людина, яку я знав як свою дочку".
Коли його запитали, чи вважає він Гаррі винним, Маркл сказав: "Я думаю, що вона має на Гаррі більше впливу, ніж він на неї. Я завжди чекаю на неї, я все ще люблю її — я буду любити її вічно. Це ніколи не зміниться, але я хочу, щоб вона дотягнулася до мене, дозволила мені побачити своїх онуків і дала мені трохи спокою. Люди сидять у в'язниці п’ять років і їм прощають — я нічого не робив. Тож, мабуть, вибач мені. Я завжди вибачався за все, що зробив не так. Вибачте, якщо так".
Батько Меган порівняв себе з королем Чарльзом, сказавши, що вони обидва були позбавлені спілкування з онуками.
"Король Чарльз також не зробив нічого поганого, і йому відмовляють бачити дітей, як і мені", — сказав він.
Говорячи про свою дочку, Томас Маркл сказав: "Вона завжди була дуже милою і талановитою. Дуже любляча — раніше вона завжди була — тепер я не знаю".
Томас Маркл сказав, що хоче зустрітися зі своїми онуками перед смертю. Він також сказав, що не думає, що Вільям і Гаррі возз'єднаються.
Нагадаємо, королівський біограф розповів, чому Меган Маркл та принц Гаррі не повернуться до Великої Британії.
Раніше принц Вільям та Кейт Міддлтон не привітали принца Гаррі з днем народження.