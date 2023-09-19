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Меган Маркл проигнорировала смерть своего партнера по сериалу "Форс-мажоры"

19 сентября 2023 16:00
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Меган Маркл проигнорировала смерть своего партнера по сериалу "Форс-мажоры"
Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: instagram.com/meghan.markle.official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Создатели сериала "Форс-мажоры" трогательно отреагировали на трагическую новость о смерти актера Билли Миллера. Он снялся в сериале, в котором тоже в свое время снималась герцогиня Меган Маркл.

Об этом пишет Daily Mail.

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Трагическая новость

Соавтор проекта Аарон Корш обратился в социальные сети и опубликовал трогательное сообщение в X.

"Очень печальная новость для всей семьи "Форс-мажоры". Однажды я летал домой с Билли. Мы отлично провели время, сблизившись за пятичасовой полет, который, казалось, закончился за считанные минуты. Смешный, умный, добрый, нежный мужчина", — сказал Корш о Мартине, сыгравшем брата главного героя.

Миллер скончался в пятницу в возрасте 43 лет в Остине, штат Техас, после борьбы с "маниакальной депрессией".

 

Актер Билли Миллер. Фото: NBC Universal
Актер Билли Миллер. Фото: NBC Universal

Маркл, сыгравшая Рэйчел Зейн в сериале, ничего не сказала о смерти Миллера. Они работали вместе в пяти эпизодах, когда она играла помощника юриста, а он был братом главного юриста Харви Спектера.

Миллер был наиболее известен своими ролями Джейсона Моргана и Дрю Кейна в сериале "Общая больница", который он покинул в 2019 году.

Молодой актер покончил с собой незадолго до своего 44-го дня рождения, который должен был состояться в понедельник, 17 сентября. У Миллера остались мать Патриция и сестра.

Напомним, королевский биограф рассказал, почему Меган Маркл и принц Гарри не вернутся в Великобританию.

Ранее принц Уильям и Кейт Миддлтон не поздравили принца Гарри с днем рождения.

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