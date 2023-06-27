Меган Маркл публічно назвали безталанною

Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: instagram.com/meghan.markle.official/

Хвиля критики на адресу герцогині Сассекської після розриву її угоди про подкасти зі Spotify набрала обертів. Тепер провідний голлівудський агент назвав Меган Маркл "безталанною".

Про це пише theguardian.com.

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Джеремі Зіммер, виконавчий директор United Talent Agency (UTA), прокоментував розірвання угоди на суму 20 мільйонів доларів, яку Меган Маркл та її чоловік, принц Гаррі, герцог Сассекський, підписали зі Spotify для своєї компанії Archewell у 2020 році для створення подкастів.

"Меган Маркл не мала великого аудіоталанту або взагалі будь-якого таланту, — коментує Зіммер. — І, знаєте, те, що ви відомі, не робить вас великим у чомусь".

Минулого тижня Білл Сіммонс, засновник мережі подкастів Ringer, яку він продав Spotify у 2020 році за 196 мільйонів доларів, звинуватив Сассекських у "шахрайстві".

Spotify скасував угоду щодо подкасту Archetypes після того, як було знято лише 12 епізодів, у яких Маркл розмовляє з друзями та знаменитостями, включаючи Серену Вільямс, Мерайю Кері та Тревора Ноа.

За інформацією західних ЗМІ, в інтерв'ю, яке Меган робила із зірками, її голос додали пізніше. Деякі інтерв'ю у шоу були зроблені людьми, які працювали на герцогиню.

Новий скандал спалахнув після того, як Spotify і Archewell сказали в спільній заяві, що вони "взаємно погодилися розстатися і пишаються спільною серією".

Нагадаємо, Меган Маркл у золотій сукні отримала престижну нагороду.

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