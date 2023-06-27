Меган Маркл публично назвали бесталанным

Меган Маркл публично назвали бездарной
Волна критики в адрес герцогини Сассекской после разрыва ее соглашения о подкастах со Spotify набрала обороты. Теперь ведущий голливудский агент назвал Меган Маркл "бездарной".
Об этом пишет theguardian.com.
Не все знаменитости талантливы
Джереми Зиммер, исполнительный директор United Talent Agency (UTA), прокомментировал расторжение сделки на сумму 20 миллионов долларов, которую Меган Маркл и ее муж, принц Гарри, герцог Сассекский, подписали со Spotify для своей компании Archewell в 2020 году для создания подкастов.
"Меган Маркл не имела большого аудио-таланта или вообще любого таланта, — комментирует Зиммер. — И, знаете, то, что вы известны, не делает вас великим в чем-то".
На прошлой неделе Билл Симмонс, основатель сети подкастов Ringer, которую он продал Spotify в 2020 году за 196 миллионов долларов, обвинил Сассекских в "мошенничестве".
Spotify отменил соглашение о подкасте Archetypes после того, как было снято только 12 эпизодов, в которых Маркл разговаривает с друзьями и знаменитостями, включая Серену Уильямс, Мерайю Кэри и Тревора Ноа.
По информации западных СМИ, в интервью, которое Меган делала со звездами, ее голос добавили позже. Некоторые интервью в шоу были сделаны людьми, работавшими на герцогиню.
Новый скандал разразился после того, как Spotify и Archewell сказали в совместном заявлении, что они "взаимно согласились расстаться и гордятся общей серией".
Напомним, Меган Маркл в золотом платье получила престижную награду.
Ранее полиция рассказала правду о погоне папарацци за принцем Гарри и Меган Маркл.