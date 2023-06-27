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Меган Маркл публично назвали бездарной

27 июня 2023 10:41
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Меган Маркл публично назвали бесталанным
Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: instagram.com/meghan.markle.official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Волна критики в адрес герцогини Сассекской после разрыва ее соглашения о подкастах со Spotify набрала обороты. Теперь ведущий голливудский агент назвал Меган Маркл "бездарной".

Об этом пишет theguardian.com.

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Не все знаменитости талантливы

Джереми Зиммер, исполнительный директор United Talent Agency (UTA), прокомментировал расторжение сделки на сумму 20 миллионов долларов, которую Меган Маркл и ее муж, принц Гарри, герцог Сассекский, подписали со Spotify для своей компании Archewell в 2020 году для создания подкастов.

"Меган Маркл не имела большого аудио-таланта или вообще любого таланта, — комментирует Зиммер. — И, знаете, то, что вы известны, не делает вас великим в чем-то".

На прошлой неделе Билл Симмонс, основатель сети подкастов Ringer, которую он продал Spotify в 2020 году за 196 миллионов долларов, обвинил Сассекских в "мошенничестве".

Spotify отменил соглашение о подкасте Archetypes после того, как было снято только 12 эпизодов, в которых Маркл разговаривает с друзьями и знаменитостями, включая Серену Уильямс, Мерайю Кэри и Тревора Ноа.

По информации западных СМИ, в интервью, которое Меган делала со звездами, ее голос добавили позже. Некоторые интервью в шоу были сделаны людьми, работавшими на герцогиню.

Новый скандал разразился после того, как Spotify и Archewell сказали в совместном заявлении, что они "взаимно согласились расстаться и гордятся общей серией".

Напомним, Меган Маркл в золотом платье получила престижную награду.

Ранее полиция рассказала правду о погоне папарацци за принцем Гарри и Меган Маркл.

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