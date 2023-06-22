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Меган Маркл відмовили в патенті подкасту, який виходив на Spotify

22 червня 2023 19:45
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Меган Маркл відмовили в патенті подкасту, який виходив на Spotify
Герцогиня Сассекська, Меган Маркл. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні, стримінгова платформа Spotify припинила співпрацю з Меган Маркл та принцом Гаррі. Подкаст герцогині Сассекської Archetypes, в якому вона обговорювала з гостями проблему утисків жінок у сучасному світі, закрили після першого сезону. Перед цим Меган Маркл хотіла запатентувати цю назву.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Відмовили у патенті

Бюро патентів і торгових марок США відхилило заявку зіркової пари на ексклюзивні права на Archetypes через ймовірність сплутування з вже існуючим брендом. Меган та Гаррі домагалися отримати право виключного використання назви в таких категоріях, як "завантажування аудіозаписів та подкастів" для всього, що стосується культурного ставлення до жінок і стереотипів, що їх стосуються.

Герцогині та герцогу Сассекським було відмовлено через існуючу торгову марку аризонської фірми Archetypes LLC, яка 2015 року отримала ексклюзивні права для серії книг і статей про харчування, фітнес, сексуальність та психологічне самовдосконалення.

Подкаст Archetypes Меган Маркл Фото: Spotify

Адвокат зіркового подружжя з лос-анджелеської фірми Willkie, Farr & Gallagher подала запит щодо Archetypes три місяці тому. Минулого року Меган не змогла отримати патент на торгову марку The Tig. Таку назву герцогиня Сассекська обрала для блогу про стиль життя, який писала до того, як вийшла заміж за принца Гаррі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Меган Маркл планує заробляти мільйони доларів у відомому домі моди Dior. Також ми розповідали, що принц Гаррі та Меган Маркл більше не випускатимуть відверті фільми та книги. 

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