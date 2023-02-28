Меган Маркл разочаровало финансовое наследие принца Гарри

Принц Гарри и Меган Маркл

О меркантильности герцогини Сассекской нередко можно прочесть в соцсетях. И вот стало известно, что Меган Маркл после знакомства с принцем Гарри была разочарована тем, что у него мало денег.

Об этом заявил королевский эксперт Том Бауэр, сообщает издание Page Six.

Подробности

По словам Бауэра, именно финансовый вопрос заставил Меган Маркл обратить внимание на представителя британской королевской семьи. Эксперт уверяет, что бывшая голливудская актриса одержима деньгами.

"Она была очень разочарована, узнав, что у принца Гарри очень мало денег. Она представляла, что в его распоряжении сотни миллионов, если не миллиардов", — написал королевский эксперт в своей книге "Месть: Меган, Гарри и война между Виндзорами".

Герцогиня Сассекская, как рассказывает Бауэр, "хочет ездить на длинных кадиллаках и летать на частных самолетах". А поскольку ее муж этого обеспечить не может, Маркл приходится находить возможности это делать. Способами заработать деньги стали, например, выпуск документального сериала о паре на стриминговой платформе Netflix, а также скандальные мемуары "Запасной" принца Гарри.

Ранее мы писали, что принц Гарри и Меган Маркл отреагировали на серию "Южного парка", в которой их высмеяли. Также мы говорили, что герцогов Сассекских вызвали в суд на допрос.