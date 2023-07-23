Меган Маркл развеселила "кислым" подарком жену Байдена

Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: instagram.com/meghan.markle.official/

Герцогиня Сассекская Меган Маркл порадовала Первую леди США необычным подарком. Жена принца Гарри выразила благодарность за поддержку.

Об этом пишет Daily Mail.

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Меган послала Джил корзину лимонов как благодарность за то, что жена Байдена поддержала ее после скандального интервью Опре Уинфри. Доказательство этому Меган увидела в платье, которое надела Джилл Байден. Платье было такое же, как и на Меган во время разговора с известной телеведущей.

Герцоги Сассекские Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Youtube

Джилл Байден. Фото: instagram.com/flotus/

На следующий день после взрывного интервью, выпущенного в эфир в 2021 году, Джилл надела платье Oscar de la Renta с лимонным узором. Платье походило на наряд за 2890 долларов от того же дизайнера, которое было на Меган.

Твиттер воспринял наряд Джил как тонкий знак поддержки команды Сассексов, хотя первая леди несколько раз надевала это платье до этого и после этого.

Источник из окружения Джилл Байден рассказал, что она восприняла подарок Меган как шутку. Неизвестно, что произошло с лимонами после их прибытия в Белый дом.

Этот шаг мог быть попыткой со стороны Меган стать ближе к первой леди, имеющей хорошие отношения с принцем Гарри.

Несмотря на 33-летнюю разницу в возрасте, Джилл и Гарри сблизились из-за общего интереса к делам ветеранов. Она мама ветерана — ее сын служил в Ираке в Национальной гвардии Делавера. Принц Гарри служил в Афганистане.

Ранее принцесса Шарлотта дебютировала на Уимблдоне, надев милое голубое платье. Королевские поклонники считают, что наряд восьмилетней девочки имеет скрытый смысл.

Напомним, стало известно, что герцогиня Сассекская Меган Маркл, по слухам, планирует строить политическую карьеру. Но пока звезду постигают одни неудачи.