Меган Маркл в золотом платье получила престижную награду

Герцогиня Сассекская, Меган Маркл на премии Woman of Vision. Фото: Twitter/OK_Magazine

В Нью-Йорке (США) прошла торжественная церемония вручения премии Woman of Vision. Меган Маркл получила награду за "защиту интересов женщин и девочек".

Об этом сообщает издание The National News.

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На светское мероприятие Меган Маркл появилась в компании мужа, принца Гарри и своей матери Дории Рагланд.

Меган Маркл с матерью и мужем, принцем Гарри. Фото: Twitter/JordonLee

На мероприятии герцогиня Сассекская появилась в золотом платье Johanna Ortiz за 1850 долларов. Свой образ Меган Маркл дополнила туфлями Tom Ford и клатчем Carolina Herrera. Кстати, платье переделали специально для премии: в отличие от оригинального варианта наряд Меган был без бретелей.

Образ Меган Маркл на премии Woman of Vision. Фото: Twitter/whatmegwore

Меган со сцены поблагодарила свою подругу, фем-икону Глорию Стайню, которая и вручила ей награду. Герогиня Сассекская отметила ее за наставничество, мудрые советы, чрезвычайно дерзкое чувство юмора и за невероятную дружбу. Меган рассказала, что в школе очень любила читать журнал Ms. Magazine — издание, основанное Глорией Стайнем.

Напомним, ранее мы писали, что отец Меган Маркл показал снимок, который она скрывала от посторонних глаз. Также мы рассказывали, как принц Гарри и Меган Маркл окрестили дочь.