Меган Маркл сходила на шоппинг к фермерам

Меган Маркл в золотых очках сходила на шоппинг к фермерам
Жена принца Гарри Меган Маркл даже на свой местный фермерский рынок выходит как на модную съемку. Герцогиню подловили во время шопинга.
Об этом пишет Daily Mail.
Стильная штучка
На фото герцогиня Сассекская остановилась у фермерского рынка Монтесито, где расположен дом пары стоимостью 14,7 миллиона долларов. Меган пошла на покупки без мужа.
Бывшую звезду сериалов сопровождала охрана и один из любимых домашних животных, несмотря на правила рынка, запрещающие собак.
Супруги владеют двумя биглями: Гаем, которого Меган усыновила, когда она еще была актрисой в 2015 году, и Мамма Миа, которую они спасли из центра тестирования на животных прошлым летом. У них также есть лабрадор по имени Пула.
Меган была одета в белоснежную рубашку и бежевую юбку. Дополнила образ очками от бренда Linda Farrow, который также любят Кендалл Дженнер, Рианна, Эмили Ратаковски, Ники Хилтон и Бейонсе. Меган выбрала дизайн "Newman", отличающийся большой формой, серыми линзами и оправой с желтым золотом в 22 карата. Аксессуар в золотой оправе стоит 1150 долларов.
Меган собрала охапку живых цветов, которые потом спрятала в большую плетеную соломенную сумку для удобства, продолжая делать покупки. Также она остановилась, чтобы попробовать немного меда. Меган была дружелюбной и вежливо улыбалась небольшому количеству местных жителей, узнавших ее.
Большой охранник держался на безопасном расстоянии от герцогини и следил за ее собакой, пока она осматривала рынок.
Напомним, Меган Маркл в золотом платье получила престижную награду.
Ранее на Уимблдоне прошел женский финал по теннису. Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон как всегда привлекла к себе внимание не меньше спортсменов.