Меган Маркл сходила на шоппинг к фермерам

Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: instagram.com/megan_markle_princess_/

Жена принца Гарри Меган Маркл даже на свой местный фермерский рынок выходит как на модную съемку. Герцогиню подловили во время шопинга.

Об этом пишет Daily Mail.

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На фото герцогиня Сассекская остановилась у фермерского рынка Монтесито, где расположен дом пары стоимостью 14,7 миллиона долларов. Меган пошла на покупки без мужа.

Бывшую звезду сериалов сопровождала охрана и один из любимых домашних животных, несмотря на правила рынка, запрещающие собак.

Супруги владеют двумя биглями: Гаем, которого Меган усыновила, когда она еще была актрисой в 2015 году, и Мамма Миа, которую они спасли из центра тестирования на животных прошлым летом. У них также есть лабрадор по имени Пула.

Меган была одета в белоснежную рубашку и бежевую юбку. Дополнила образ очками от бренда Linda Farrow, который также любят Кендалл Дженнер, Рианна, Эмили Ратаковски, Ники Хилтон и Бейонсе. Меган выбрала дизайн "Newman", отличающийся большой формой, серыми линзами и оправой с желтым золотом в 22 карата. Аксессуар в золотой оправе стоит 1150 долларов.

Меган собрала охапку живых цветов, которые потом спрятала в большую плетеную соломенную сумку для удобства, продолжая делать покупки. Также она остановилась, чтобы попробовать немного меда. Меган была дружелюбной и вежливо улыбалась небольшому количеству местных жителей, узнавших ее.

Большой охранник держался на безопасном расстоянии от герцогини и следил за ее собакой, пока она осматривала рынок.

Напомним, Меган Маркл в золотом платье получила престижную награду.

Ранее на Уимблдоне прошел женский финал по теннису. Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон как всегда привлекла к себе внимание не меньше спортсменов.