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Принц Гаррі та Меган Маркл більше не випускатимуть відверті фільми та книги

1 червня 2023 08:20
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Принц Гаррі та Меган Маркл більше не випускатимуть відверті фільми та книги
Принц Гаррі та Меган Маркл на інтерв'ю в Опри Вінфрі. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні почали ширитися чутки, що принц Гаррі та Меган Маркл планують випустити новий фільм про життя в королівській родині на Netflix, який стане продовженням відвертого серіалу, що вийшов наприкінці минулого року на стримінговій платформі. Втім, джерела британських таблоїдів стверджують інше. 

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Принц Гаррі та Меган Маркл припинять знімати документальні фільми Netflix, публікувати мемуари та давати інтерв’ю, які критикують королівську родину, з однієї причини: їм просто вже не має чого сказати. 

Після скандального інтерв’ю Опрі Вінфрі 2021 року, гучних мемуарів та зворушливого серіалу, Меган та Гаррі розповіли чимало скандальних моментів свого життя. Тепер пара планує бути подалі від уваги публіки та виховувати двох дітей без пильної уваги таблоїдів.

"Цей період їхнього життя закінчився, тому що більше нічого сказати", — повідомило джерело.

Герцог і герцогиня неодноразово зазнавали глузувань після їх дуже публічних одкровень. Найкреативніше їх висміяли в одному з епізодів серіалу "Південний парк".

Також ми писали, що поліція розповіла правду про погоню папараці за принцом Гаррі та Меган Маркл.

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