Меган Маркл отказали в патенте подкаста, который выходил на Spotify

Герцогиня Сассекская, Меган Маркл. Фото: Google

Накануне стриминговая платформа Spotify прекратила сотрудничество с Меган Маркл и принцем Гарри. Подкаст герцогини Сассекской Archetypes, в которой она обсуждала с гостями проблему притеснений женщин в современном мире, закрыли после первого сезона. До этого Меган Маркл хотела запатентовать это название.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Отказали в патенте

Бюро патентов и торговых марок США отклонило заявку звездной пары на эксклюзивные права на Archetypes из-за вероятности спутывания с уже существующим брендом. Меган и Гарри добивались получить право исключительного использования названия в таких категориях, как "загрузка аудиозаписей и подкастов" для всего, что касается культурного отношения к женщинам и стереотипам.

Герцогине и герцогу Сассекскому было отказано из-за существующей торговой марки аризонской фирмы Archetypes LLC, которая в 2015 году получила эксклюзивные права для серии книг и статей о питании, фитнесе, сексуальности и психологическом самосовершенствовании.

Подкаст Archetypes Меган Маркл Фото: Spotify

Адвокат звездных супругов из лос-анжелесской фирмы Willkie, Farr & Gallagher подала запрос по Archetypes три месяца назад. В прошлом году Меган не смогла получить патент на торговую марку The Tig. Такое название герцогиня Сассекская выбрала для блога о стиле жизни, который писала до того, как вышла замуж принца Гарри.

Напомним, ранее мы писали, что Меган Маркл планирует зарабатывать миллионы долларов в известном доме моды Dior. Также мы рассказывали, что принц Гарри и Меган Маркл не будут больше выпускать откровенные фильмы и книги.