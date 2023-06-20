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Меган Маркл втрапила у новий скандал

20 червня 2023 13:26
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Меган Маркл втрапила у новий скандал
Акторка Меган Маркл. Фото: instagram.com/megan_markle_princess
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Герцогиня Сассекська Меган Маркл знову потрапила до скандальної історії. На цей раз дружину принца Гаррі звинувачують у фальсифікації подкасту "Archetypes" на Spotify.

Про це пише Daily Mail.

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За інформацією західних ЗМІ, в інтерв'ю, яке Меган робила із зірками, її голос додали пізніше. Деякі інтерв'ю у шоу були зроблені людьми, які працювали на герцогиню.

Новий скандал спалахнув після того, як Spotify і Archewell сказали в спільній заяві, що вони "взаємно погодилися розстатися і пишаються спільною серією".

Медійна компанія Archewell, створена принцом Гаррі, не зробила достатньо контенту, щоб отримати повну оплату 20-мільйонної угоди.

Під час співпраці герцогів зі Spotify, "Archetypes" мав 12 епізодів з гостями, серед яких Джаміла Джаміль, Серена Вільямс, Періс Хілтон та Мінді Калінг.

Нагадаємо, Меган Маркл у золотій сукні отримала престижну нагороду. 

Раніше поліція розповіла правду про погоню папараці за принцом Гаррі та Меган Маркл.

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