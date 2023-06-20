Меган Маркл попала в новый скандал

Актриса Меган Маркл. Фото: instagram.com/megan_markle_princess

Герцогиня Сассекская Меган Маркл снова попала в скандальную историю. На этот раз супругу принца Гарри обвиняют в фальсификации подкаста Archetypes на Spotify.

Об этом пишет Daily Mail.

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По информации западных СМИ, в интервью, которое Меган проводила со звездами, ее голос добавили позже. Некоторые интервью в шоу были сделаны людьми, работавшими на герцогиню.

Новый скандал разразился после того, как Spotify и Archewell сказали в совместном заявлении, что они "взаимно согласились расстаться и гордятся общей серией".

Медийная компания Archewell, созданная принцем Гарри, не сделала достаточно контента, чтобы получить полную оплату 20-миллионного соглашения.

Во время сотрудничества герцогов со Spotify Archetypes имел 12 эпизодов с гостями, среди которых Джамила Джамиль, Серена Уильямс, Пэрис Хилтон и Минди Калинг.

Напомним, Меган Маркл в золотом платье получила престижную награду.

Ранее полиция рассказала правду о преследовании папарацци за принцем Гарри и Меган Маркл.