Меган Маркл згадала про серіал, в якому знімалась до весілля з Гаррі

Меган Маркл в серіалі "Форс-мажори". Фото: Google

Герцогиня Сассекська, яка вже кілька років разом з чоловіком та дітьми живе в Каліфорнії, згадала про серіал "Форс-мажори" (Suits). В ньому вона знімалась ще до весілля з молодшим сином короля Чарльза III.

Про це пише повідомляє видання Page Six.

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42-річна герцогиня Сассекська зауважила на нещодавньому світському заході Power of Women у Лос-Анджелесі — їй подобається, що телешоу й досі б’є рекорди на стримінгових платформах через чотири роки після завершення.

"Хіба це не дико? Було чудово працювати, такий чудовий акторський склад і знімальна група. Ми дуже весело провели час. Я працювала в ньому сім сезонів, тож зовсім небагато. Але сьогодні важко знайти шоу, яке можна було б безперервно переглянути таку кількість епізодів, так що це могло б мати якесь відношення до цього. Але хороші шоу вічні", — заявила Меган.

Меган Маркл в серіалі "Форс-мажори". Фото: Google

Серіал, у якому Маркл зіграла роль помічника юриста Рейчел Зейн, минулого місяця встановив рекорд за кількістю тижнів на першому місці, обійшовши "Озарк". Він також накопичив понад 45 мільярдів хвилин потокового часу на Netflix і Peacock.

Маркл брала участь у шоу між 2011 і 2018 роками, і пішла з серіалу ще до того, як вона вийшла заміж за принца Гаррі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Меган Маркл у сукні за 7 тисяч доларів відвідала концерт Кеті Перрі. Також ми розповідали, що принц Вільям зніяковів перед школярем, коли той запитав про його статки.