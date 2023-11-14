ТОП-10 цікавих фактів про іменинника короля Чарльза III

Король Великої Британії, Чарльз III. Фото: Google

Король Великобританії Чарльз III святкує день народження. Старшому сину легендарної Єлизавети II виповнилось 75 років. З цього приводу в нього та королеви Камілли заплановані чимало зустрічей, а ввечері вони відсвяткують разом з близькими. До речі, молодший син Чарльз III, принц Гаррі та його дружина Меган Маркл, на іменини батька не прилетять.

Новини.LIVE розкаже цікаві факти з біографії відомого іменника.

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Факт 1

Чарльз — перший королівський спадкоємець, який здобув освіту за межами палацу. Тоді ще принц навчався в одній зі шкіл Лондону, де спілкувався з іншими учнями. Пізніше він перейшов до школи-інтернату, яку відвідував його батько, принц Філіп.

Там його дражнили через зовнішність — відстовбурчені вуха і вагу. Чутливий і не особливо талановитий у спорті, Чарльз часто проводив час на самоті й любив малювати.

Майбутній король в дитинстві. Фото: Google

Факт 2

Першою дівчиною, і тією, з ким Чарльз втратив цноту, була донька чилійського посла при дворі Святого Якова, Люсія Санта-Крус (на п’ять років старша за тоді ще принца). Їх познайомили 1969 року. Тоді Чарльз був широко відомий своєю сором'язливістю. І все-таки його відносини з Люсією розвивалися.

Перше кохання Чарльза також була подругою Камілли та Діани. Саме вона познайомила його з нинішньою королевою Великої Британії. Вони розійшлись 1971-го не повідомивши авжеж причини цього рішення.

Перша жінка Чарльза III, Люсія Санта-Крус. Фото: Google

Факт 3

Перша офіційна подорож тоді ще принца Чарльза за кордон була на Мальту, коли йому було п'ять років. Він та його єдина сестра Анна супроводжували своїх батьків на борту королівської яхти "Британія". Після десяти днів у морі вони зійшли на берег Мальти, де їх зустріли граф і графиня Маунтбеттен. Дікі Маунтбеттен був дядьком принца Філіпа.

Факт 4

Король Великої Британії великий шанувальник дитячих книг. Він не тільки є фанатом франшизи про Гаррі Поттера, але й сам пробував себе в жанрі казки. 1980-го написав історію "Старий Лохнагар", головний герой якої жив у горі.

Також в бібліографії 75-річного монарха книги про світ природи та навколишнє середовище, включаючи "Гармонію" та "Зміна клімату, експертна книга з сонечок".

Книга, яку Чарльз III написав ще коли був принцом. Фото: Google

Факт 5

Чарльз III — пристрасний борець за екологію. Всі ці переваги він примудрився поєднати ще в одній своїй пристрасті — автомобілях. Aston Martin DB6 Volante Чарльза їздить на паливі біоетанол, що виготовляється з англійського вина. Інші лідери вінценосного автопарку, а також англійського виробництва, Jaguar і Range Rover, заправляються біодизелем, в основі якого соняшникова олія.

Факт 6

Обожнює пісні американської співачки Барбри Стрейзанд, з якою познайомився 1974 року в студії звукозапису у Лос-Анджелесі. У своїх нових мемуарах зірка називає їхні стосунки платонічною дружбою. Хоча старший син королеви Єлизавети II описував Стрейзанд як неймовірно привабливу і дуже сексуальну жінку. Попри ажіотаж у ЗМІ навколо їхньої зустрічі, їм якимось чином вдалося встановити довірливий зв'язок.

"Я пила чай і запропонувала йому ковток і майбутній король Англії справді пив із моєї чашки, що, мабуть, було безпрецедентно. Коли британська преса повідомила про це, вони перетворили це на еквівалент міжнародного інциденту", — написала Барбра.

На той момент ще принц Чарльза та Барбра Стрейзанд. Фото: Google

Факт 7

За словами принца Гаррі, його батько робить стійку на голові вранці, щоб подолати біль у спині. У своїх мемуарах "Запасний", які вийшли в січні цього року і остаточно розсварили родину, герцог Сассекський пояснює, що завжди існувала небезпека натрапити на Чарльза III, який стоїть догори ногами, одягнений лише в труси-боксери, під час перебування в резиденції в Балморалі.

Рекомендована фізіотерапевтом вправа допомагає в разі постійного болю в шиї та спині, що виникає в результаті старих травм у поло.

Факт 8

Якось Чарльз III послав британському музиканту Оззі Осборну пляшку відмінного віскі Barrogill — свого власного бренду. Здавалось б, це прекрасний подарунок, але тільки не для колишнього алкоголіка. Дружинна Оззі, Шерон, яка чимало сил і нервів витратила на боротьбу з пияцтвом чоловіка, подарунок тоді не оцінила.

Оззі Озборн з дружиною Шерон. Фото: Google

Факт 9

Деякі з улюблених страв Чарльза III включають сливи, варені яйця та баранину з ризотто з лісовими грибами. Колишній королівський шеф-кухар якось розповів, що типовий сніданок Чарльза III включає сливи з власного саду і мюслі.

Яйця, які він їсть щодня між чотирма та п'ятьма годинами вечора, кухарі варять за його наказом рівно чотири хвилини. І варять одночасно сім штук, а король потім вибирає собі те, що зварилося ідеальніше за інших.

Король Великої Британії обожнює яйця. Фото: Google

Факт 10

Згідно з королівським протоколом, король Чарльз III і принц Вільям не мають права летіти разом одним літаком. Це правило має унеможливити сценарій, згідно з яким монарх і спадкоємець загинуть у результаті однієї трагедії. Так само принцам Вільяму та Гаррі не можна займати пасажирські місця в одному транспорті (стосується й гелікоптерів, й автомобілів).

Нагадаємо, раніше ми писали, що король Чарльз III розчулився через нові статуї тата і мами. Також ми розповідали, що королева Камілла завітала до парламенту в ефектній сукні із "секретом".