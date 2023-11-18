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Меган Маркл вспомнила о сериале, в котором снималась до свадьбы с Гарри

18 ноября 2023 10:36
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Меган Маркл вспомнила о сериале, в котором снималась до свадьбы с Гарри
Меган Маркл в сериале "Форс-мажоры". Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Герцогиня Сассекская, которая уже несколько лет вместе с мужем и детьми живет в Калифорнии, вспомнила о сериале "Форс-мажоры" (Suits). В нем она снималась еще до свадьбы с младшим сыном короля Чарльза III.

Об этом пишет издание Page Six.

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42-летняя герцогиня Сассекская отметила на недавнем светском мероприятии Power of Women в Лос-Анджелесе — ей нравится, что телешоу до сих пор бьет рекорды на стриминговых платформах через четыре года после завершения.

"Разве это не дико? Было отлично работать, такой замечательный актерский состав и съемочная группа. Мы очень весело провели время. Я работала в нем семь сезонов, поэтому совсем немного. Но сегодня трудно найти шоу, которое можно было бы непрерывно просмотреть такое количество эпизодов, так что это могло бы иметь какое-то отношение к этому. Но хорошие шоу вечны", — заявила Меган.

Меган Маркл
Меган Маркл в сериале "Форс-мажоры". Фото: Google

Сериал, в котором Маркл сыграла роль помощника юриста Рэйчел Зейн, в прошлом месяце установил рекорд по количеству недель на первом месте, обойдя "Озарк". Он также накопил более 45 млрд минут потокового времени на Netflix и Peacock.

Маркл принимала участие в шоу между 2011 и 2018 годами и ушла из сериала еще до того, как она вышла замуж за принца Гарри.

Напомним, ранее мы писали, что Меган Маркл в платье за 7 тысяч долларов посетила концерт Кэти Перри. Также мы рассказывали, что принц Уильям смутился перед школьником, когда тот спросил про его финансовое состояние.

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