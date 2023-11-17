Принц Вільям зніяковів перед школярем, коли той запитав про його статки

Принц Уельський, Вільям. Фото: Reuters

Принц Вільям, який є першим в черзі на британський престол, зустрівся з молоддю під час одного з заходів проєкту Hideaway Youth Project. Одне з запитань про фінанси старшого сина Чарльза III поставив члена королівської родини в незручне положення.

Про це пише видання Daily Mail.

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Статки принца Уельського

11-річний школяр Амір Хассан застав чоловіка Кейт Міддлтон зненацька, коли він запитав: "Скільки у вас грошей на банківському рахунку?". 41-річний принц здивувався, нервово розсміявся та відповів, що не володіє такою інформацією.

Згідно з The Sunday Times, статки принца Вільяма стають близько одного мільярда доларів після того, як він успадкував маєток Корнуольського герцогства свого батька. Водночас королівська родина може похвалитися статками понад 20 мільярдів доларів.

Принц Вільям на одному з заходів. Фото: Reuters

Лише за останній фінансовий рік старший син короля Великої Британії отримає близько 7,6 мільйона доларів. А наступного року, завдяки можливості отримувати щорічний "приватний дохід" з успадкованого герцогства, його додатковий прибуток складе понад 25 мільйонів доларів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що принц Вільям ігнорував дзвінки від брата, коли Єлизавета II помирала. Також ми розповідали, що принц Гаррі вперше за пів року подзвонив батьку.