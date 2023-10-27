Меган против Кейт: в сети выбрали самую стильную звездную пару
В сети составили рейтинг самых стильных звездных пар. Возглавили его принц и принцесса Уэльские. В список также вошли Хейли и Джастин Бибер, Дэвид и Виктория Бекхэм, принц Гарри и Меган Маркл, а также Тейлор Свифт и Трэвис Келси.
Об этом пишет Daily Mail.
Кейт Миддлтон обошла Меган Маркл в списке самых стильных
Компания Karen Millen изучила более 5 млн постов в социальных сетях, где были использованы хэштеги на модную тематику, а также запросы в Google. По результатам исследования принц и принцесса Уэльские набрали 10 баллов из десяти возможных, а интерес к стилю супругов оказался на 94% выше, чем у любой другой пары в мире.
Самой стильной женщиной бренд назван герцогиню Сассекскую Меган Маркл.
Ранее Букингемский дворец убрал титул Его Королевского Высочества принца Гарри с веб-сайта королевской семьи. Теперь у младшего сына принцессы Дианы остался титул герцога Сассекского.
Дворец заявил, что Гарри и Меган Маркл могут сохранить свои титулы Его Королевского Высочества, но им не будет позволено пользоваться ими после того, как они уйдут в отставку как члены королевской семьи.
Несмотря на это, на королевском сайте ошибочно называли Гарри Его Королевским Высочеством в течение последних трех лет.
Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям проигнорировали день рождения Меган Маркл.
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