Меган против Кейт: в сети выбрали самую стильную звездную пару

Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters

В сети составили рейтинг самых стильных звездных пар. Возглавили его принц и принцесса Уэльские. В список также вошли Хейли и Джастин Бибер, Дэвид и Виктория Бекхэм, принц Гарри и Меган Маркл, а также Тейлор Свифт и Трэвис Келси.

Об этом пишет Daily Mail.

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Компания Karen Millen изучила более 5 млн постов в социальных сетях, где были использованы хэштеги на модную тематику, а также запросы в Google. По результатам исследования принц и принцесса Уэльские набрали 10 баллов из десяти возможных, а интерес к стилю супругов оказался на 94% выше, чем у любой другой пары в мире.

Самой стильной женщиной бренд назван герцогиню Сассекскую Меган Маркл.

Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Reuters

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Reuters

Дэвид и Виктория Бекхэм. Фото: Reuters

Ранее Букингемский дворец убрал титул Его Королевского Высочества принца Гарри с веб-сайта королевской семьи. Теперь у младшего сына принцессы Дианы остался титул герцога Сассекского.

Дворец заявил, что Гарри и Меган Маркл могут сохранить свои титулы Его Королевского Высочества, но им не будет позволено пользоваться ими после того, как они уйдут в отставку как члены королевской семьи.

Несмотря на это, на королевском сайте ошибочно называли Гарри Его Королевским Высочеством в течение последних трех лет.

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям проигнорировали день рождения Меган Маркл.