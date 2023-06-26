MELOVIN озвучив українською мовою героя нового мультфільму від творців "Шрека"
Співак MELOVIN (Костянтин Бочаров) доєднався до дубляжу нового американського анімаційного фантастичного фільму "Кракен-дівча на ім'я Рубі" від студії DreamWorks Animation. Компанію артисту склали дві блогерки.
Про це Новини.LIVE повідомив дистриб'ютор B&H Film Distribution Company.
Зірковий дубляж
MELOVIN озвучив українською самобутнього героя нового мультфільму, Тревіна. Він яскравий, оригінальний, не боїться виділятися з натовпу та понад усе цінує друзів.
"Коли почув про свого героя навіть не роздумував! Мені так подобається, що у мультиках зараз підіймається тема різномаїття і прийняття. Тепер і персонажі можуть бути ексцентричними і з таким от характером, як Тревін! Тонування і дубляж — тепер для мене не менш кайфова робота, аніж музика. Мрію про нову подібну співпрацю", — розповів співак.
Харизматичну героїню мультфільму Марґо здублювала блогерка Даша Кубік. У Блісс перевтілилась співачка та блогерка Даша Майорова.
Про мультфільм
Режисером та співавтором сценарію цього проєкту став номінант на премію "Оскар" Кірк де Мікко. За сюжетом, сором’язлива та розумна Рубі не вписується в галасливу компанію однолітків. Дівчинка живе у містечку на березі океану, але мама забороняє їх наближатися до води та купатися разом із друзями. Одного разу Рубі все ж таки порушує мамину настанову і дізнається, що вона є спадкоємицею підводного королівства.
Нагадаємо, раніше ми писали, що український мультфільм "Мавка. Лісова пісня" стане анімаційним серіалом. Також ми розповідали, що Disney проводить "чистки" в колективі через провал спінофу "Історії іграшок".