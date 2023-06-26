MELOVIN озвучив українською мовою героя нового мультфільму від творців "Шрека"

Співак MELOVIN. Фото: B&H Film Distribution Company

Співак MELOVIN (Костянтин Бочаров) доєднався до дубляжу нового американського анімаційного фантастичного фільму "Кракен-дівча на ім'я Рубі" від студії DreamWorks Animation. Компанію артисту склали дві блогерки.

Про це Новини.LIVE повідомив дистриб'ютор B&H Film Distribution Company.

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Зірковий дубляж

MELOVIN озвучив українською самобутнього героя нового мультфільму, Тревіна. Він яскравий, оригінальний, не боїться виділятися з натовпу та понад усе цінує друзів.

"Коли почув про свого героя навіть не роздумував! Мені так подобається, що у мультиках зараз підіймається тема різномаїття і прийняття. Тепер і персонажі можуть бути ексцентричними і з таким от характером, як Тревін! Тонування і дубляж — тепер для мене не менш кайфова робота, аніж музика. Мрію про нову подібну співпрацю", — розповів співак.

Харизматичну героїню мультфільму Марґо здублювала блогерка Даша Кубік. У Блісс перевтілилась співачка та блогерка Даша Майорова.

Співак MELOVIN з блогерками Кубік та Майоровою. Фото: B&H Film Distribution Company

Про мультфільм

Режисером та співавтором сценарію цього проєкту став номінант на премію "Оскар" Кірк де Мікко. За сюжетом, сором’язлива та розумна Рубі не вписується в галасливу компанію однолітків. Дівчинка живе у містечку на березі океану, але мама забороняє їх наближатися до води та купатися разом із друзями. Одного разу Рубі все ж таки порушує мамину настанову і дізнається, що вона є спадкоємицею підводного королівства.

Нагадаємо, раніше ми писали, що український мультфільм "Мавка. Лісова пісня" стане анімаційним серіалом. Також ми розповідали, що Disney проводить "чистки" в колективі через провал спінофу "Історії іграшок".