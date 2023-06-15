Новий "Флеш", мультфільм від Disney та комедія про короля: кінопрем'єри тижня

Фрагмент з мультфільму "Стихії". Фото: Google

Цього тижня в український кінопрокат вийшли чотири нові стрічки. Серед них, зокрема, супергеройський фільм "Флеш", який заснований на однойменному коміксі видавництва DC Comics та нова анімаційна стрічка "Стихії" від Pixar/Disney.

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Флеш (США)

Фантастичний бойовик знято про супергероя DC Comics. Перша поява персонажа на сторінках коміксів відбулася 1940 року, а про окремий фільм заговорили у 2013-му. Відтоді неодноразово змінювалися режисери, а також сценаристи.

Головну роль у фільмі заграв 30-річний американський актор Езра Міллер. Компанію йому склали Бен Аффлек, Саша Кає, Майкл Шеннон, Рон Лівінґстон, Майкл Кітон та інші. Бюджет супергеройського фільму склав 220 млн доларів.

Стихії (США)

Пригодницька сімейна анімаційна стрічка знята студією Pixar, яка належить Disney. Для режисера Пітера Сона це другий повнометражний мультфільм у кар’єрі. Разом з тим, Сон має чималий досвід. Він працює у Pixar з 2003 року, був продюсером та сценаристом "У пошуках Немо", брав участь в усіх проєктах студії, а у 2013 році став керівником творчого колективу.

Події розгортаються у місті Стихій, у якому разом проживають вогняні, водяні, земляні та повітряні мешканці. Теплинка — рішуча, кмітлива і запальна дівчина. Вона дружить з веселим хлопцем на імʼя Плин, який звик пливти за течією у житті. Їхня дружба кидає виклик переконанням Теплинки про світ, у якому вони живуть.

У пошуках короля (Велика Британія)

Комедійна драма знята на основі реальних подій. Історик-аматор Філіппа Ленглі, якій нині 60 років, відіграла ключову роль у знайденні останків короля Річарда III 2012 року. Місцевий університет намагався приписати собі заслуги Філіппи, однак її роль у пошуках вдалося довести. 2015-го Ленглі була нагороджена Орденом Британської імперії за свій внесок у пошуки короля.

Про це вона написала книгу, яка й лягла в основу фільму. Прем’єра фільму відбулася на міжнародному кінофестивалі у Торонто.

Персональний водій (Франція, Бельгія)

Драму зняв режисер Крістіан Каріон. Виконавиця головної ролі Лін Рено познайомилась з ним 10 років тому під час прем’єри його фільму і висловила бажання зіграти в одній з його майбутніх картин. Хоча події фільму повністю розгортаються у Парижі, на його вулицях акторі зіграли лише кілька сцен. Здебільшого знімали окремо певні вулиці і окремо акторів у авто.

За сюжетом, знервований та втомлений таксист (Дені Бун) бере чергову пасажирку. Мадлен (Лін Рено) вже 92 роки і вона прямує до будинку пристарілих. Їдучи вулицями міста, вона згадує юні роки та події, якими було наповнене її життя. Аби востаннє побачити пам’ятні для себе місця, Мадлен просить водія дещо змінити маршрут.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в український прокат вийшов американський науково-фантастичний бойовик "Трансформери: Час Звіроботів". Також ми розповідали, що Дженніфер Лопес підтримала Аффлека на прем'єрі супергеройського фільму "Флеш".