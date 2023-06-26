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MELOVIN озвучил на украинском языке героя нового мультфильма от создателей "Шрека"

26 июня 2023 14:45
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
MELOVIN озвучил на украинском языке героя нового мультфильма от создателей "Шрека"
Певец MELOVIN. Фото: B&H Film Distribution Company
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Певец MELOVIN (Константин Бочаров) присоединился к дубляжу нового американского анимационного фантастического фильма "Кракен-девочка по имени Руби" от студии DreamWorks Animation. Компанию артисту составили две блогерши.

Об этом Новини.LIVE сообщил дистрибьютор B&H Film Distribution Company.

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MELOVIN озвучил на украинском самобытного героя нового мультфильма, Тревина. Он яркий, оригинален, не боится выделяться из толпы и больше всего ценит друзей.

"Когда услышал о своем герое даже не раздумывал! Мне так нравится, что в мультиках сейчас поднимается тема разнообразия и принятия. Теперь и персонажи могут быть эксцентричными и с таким вот характером, как Тревин! Тонировка и дубляж — теперь для меня не менее кайфовая работа, чем музыка. Мечтаю о новом подобном сотрудничестве", — рассказал певец.

Харизматическую героиню мультфильма Марго продублировала блогерша Даша Кубик. В Блисс превратилась певица и блогерша Даша Майорова.

Певец MELOVIN с блогершами Кубик и Майоровой. Фото: B&H Film Distribution Company

О мультфильме

Режиссером и соавтором сценария этого проекта стал номинант на премию "Оскар" Кирк де Микко. По сюжету, застенчивая и умная Руби не вписывается в шумную компанию сверстников. Девочка живет в городке на берегу океана, но мама запрещает приближаться к воде и купаться вместе с друзьями. Однажды Руби все же нарушает мамин приказ и узнает, что она является наследницей подводного королевства.

Напомним, ранее мы писали, что украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня" станет анимационным сериалом. Также мы рассказывали, что Disney проводит "чистки" в коллективе из-за провала спин-оффа "Истории игрушек".

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