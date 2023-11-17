Чому Melovin втретє вирішив піти на Нацвідбір Євробачення — що цьому сприяло

Український співак Melovin в останній день прослуховувань на Нацвідборі "Євробачення". Фото: скриншот з YouTube

Молодий український співак, композитор і музикант Melovin дав відверте інтерв’ю. Популярний артист розповів, чому він втретє вирішив взяти участь у масштабному пісенному конкурсі "Євробачення", який у 2024 році відбудеться у Швеції.

Про це Melovin розповів на інтерв’ю офіційному каналу "Євробачення" в YouTube.

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Чому Melovin втретє бере участь у Нацвідборі "Євробачення"

Український виконавець згадав, як в нього з’явилася думка взяти участь у Національному відборі конкурсу "Євробачення". Melovin зрозумів, що він повинен заспівати нову композицію на Нацвідборі, яку він нещодавно написав, через що і подав заявку.

"Якось сиділи з командою і думали: "Немає чим зайнятися, метушні треба навести". Були такі думки після того, як я об’їздив в Європі всі препаті, афтепаті "Євробачення", і це все якось тригерило конкретно. І я зрозумів, що гештальт зовсім не закритий, і з’явилася пісня, яку я написав. Я зрозумів, що вона має право зазвучати на Нацвідборі", — каже Melovin.

Співак Melovin на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

За словами українського артиста, його нова пісня повертає людей до самих себе. Melovin порівняв себе з коконом, яким він нібито був раніше, коли мав епатажний вигляд, і зазначив, що настав час "народжуватися метеликом".

"Мені дуже хочеться, щоб вона зазвучала не тільки на Нацвідборі, тому що це те, що повертає нас до самих себе. Це коли є кокон, в якому метелик зароджується. Це той момент, коли кокон у вигляді епатажа був реально коконом, і коли настав час народжуватися метеликом. І от якось воно так вийшло", — також додав український артист.

Участь Melovin у Нацвідборі "Євробачення"

Не так давно відомий виконавець, який вже представляв Україну на конкурсі "Євробачення", шокував своїх підписників заявою. Так, Melovin вирішив взяти участь у Нацвідборі "Євробачення".

"Найважче та, водночас із тим, найголовніше у житті для мене — це вчасно нагадати собі, що я для когось був, став або є натхненням, світлом, нагадуванням про власного маленького Мрійника. І тільки тоді, коли я це нагадую собі, в мене знову з’являються сили. Вони беруться навіть тоді, коли думав, що їх вже немає. Тому так. Ми разом ідемо на Національний відбір "Євробачення", — написав Melovin в Instagram.

Заява Melovin стосовно участі у Нацвідборі "Євробачення". Фото: скриншот з Instagram

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