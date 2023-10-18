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Melovin вступився за Полякову через хейт після гучного весілля на Львівщині

18 жовтня 2023 13:23
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Melovin захистив Полякову від хейтерів після скандального весілля — звернення
Український співак Melovin під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відомий український співак, музикант, композитор і продюсер Melovin звернувся до публіки. Популярний артист захистив співачку Олю Полякову, яку захейтили після виступу на розкішному весіллі колишнього прокурора і працівниці ДБР.

Своє звернення Melovin розмістив у розділі Stories на офіційній сторінці в Instagram.

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Звернення співака

Український артист вирішив розкритикувати людей, які засудили Олю Полякову за виступ на весіллі. Зокрема, він зазначив, що люди не повинні запитувати в інших, чи мають вони право давати комусь нові робочі місця і сплачувати податки.

"Який же це сюр... Дожилися до того, що тепер треба відстоювати свою честь і гідність, запитувати людей, чи маємо ми право працювати в тій чи іншій сфері, на яку навчалися і вкладали роками. Запитувати якогось вуйка, Х*я Моржового з коментарів, чи маємо ми право надавати нові робочі місця, за які потім сплачуємо податки своїй державі. Бо це порушує "чиюсь" мораль, і чомусь цей Моржовий у коментарях називатиме твою роботу не на часі?", — емоційно висловився Melovin.

Melovin
Український співак Melovin на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Артист зазначив, що зараз між людьми виникла така ненависть, що вони почали "їсти одне одного".

"Не на часі — це відсутність мозку. Ненависть поїдає людей настільки, що вони почали їсти одне одного", — також додав український виконавець.

Stories Melovin
Stories співака Melovin зі зверненням до українців. Фото: скриншот з Instagram

Скандальне весілля на Львівщині

Нещодавно під Львовом відбулося гучне весілля колишнього прокурора Ростислава Ільницького та працівниці ДБР Роксолани Москви, на яке було витрачено величезні гроші. Це весілля одразу ж наробило галасу в соціальних мережах.

Публікація зі сторінки Joseph Dymydivskyi
Гучне весілля на Львівщині. Фото: скриншот з Twitter Joseph Dymydivskyi

Відомо, що на весіллі виступали співаки DZIDZIO та Олександр Пономарьов, а вів його Григорій Решетник. Крім того, співала на заході і артистка Оля Полякова. За інформацією в соцмережах, виступ співачки коштував 25 тисяч доларів. Її одразу ж почали хейтити в мережах.

Публікація зі сторінки Joseph Dymydivskyi
Виступ Олі Полякової та інших зірок на весіллі. Фото: скриншот з Twitter Joseph Dymydivskyi

Звернення Олі Полякової

Після критики співачка одразу вирішила записати відеозвернення, в якому прокоментувала цю ситуацію.

@polyakova_olya

Бачимо, розуміємо, робимо висновки.

♬ оригінальний звук - Оля Полякова

"Мені дуже не подобається вся ця історія з весіллям у Львові! Але як багато хто з вас, в будь-якій незрозумілій ситуації, я ефективно приймаю одне тільки рішення… Працювати, робити те, що вмію, і допомагати, як можу. Так, моя робота — це розважати людей, і я це роблю чесно, від душі, і так — за гроші!" — прокоментувала ситуацію співачка.

Публікація зі сторінки Олі Полякової
Звернення Олі Полякової після гучного весілля на Львівщині. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі

У коментарях після звернення люди почали висловлюватися на адресу співачки через це пояснення.

  • Два паралельні світи. В одних — війна, обовʼязок, біль і смуток, а у інших — життя і добрі справи, якими можна все виправдати і всюди прикритися
  • Дякую вам за вашу внутрішню силу і той необхідний позитив, який ви несете людям, правда, дякую
  • Оля, гідна відповідь, розумні зрозуміють. Дякую за те, що ви є вогонь, а не жінка. Я вам вірю
  • І от взяти і віддати весь свій гонорар на весіллі хлопцям на війну
Коментар зі сторінки Олі Полякової
Коментар зі сторінки Олі Полякової. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Олі Полякової
Коментар зі сторінки Олі Полякової. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Олі Полякової
Коментар зі сторінки Олі Полякової. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Олі Полякової
Коментар зі сторінки Олі Полякової. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що український співак Melovin зізнався, кого він вважає зрадником. 

Раніше ми розповідали про те, що співак Melovin назвав ім’я нової коханої. 

Також ми повідомляли про те, що відома артистка Оля Полякова дала інтерв’ю Дмитру Гордону. 

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