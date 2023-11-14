Це трохи страшно — MELOVIN розсекретив свою невиліковну хворобу

Співак MELOVIN. Фото: facebook.com/bighousemelovin/

Співак та композитор MELOVIN шокував своїх прихильників новиною про невиліковну хворобу, яку виявили в нього лікарі. Ніяких подробиць стосовно свого діагнозу MELOVIN не розкривав, але сьогодні вперше розповів про свою хворобу.

Про це стало відомо у "Сніданку з 1+1".

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За словами артиста, його хвороба спадкова. Знайомі артиста звернули увагу, що його вага постійно нестабільна. Про свою хворобу MELOVIN дізнався випадково.

"У мене цукровий діабет. У 26 років. Це генетична хвороба і в мене вона спадкова. Це трохи страшно. 99% людей дізнаються про цю хворобу випадково, коли приходять до лікаря діагностувати щось інше. Така сама історія сталася й в мене. Всі помічали, що в мене постійно стрибала вага. Зараз я схуд на 15 кілограмів. Але, не дивлячись ні на що, я себе фантастично почуваю", — відверто розповів MELOVIN.

Співак вирішив винести цю особисту історію на загал, щоб інші зробили висновки з його досвіду.

"Мені постійно кажуть, що я завжди повинен про щось мовчати. Я так не вважаю. Коли ти ділишся своєю проблемою, це спонукає інших або теж не мовчати, або зайнятися своїм здоров’ям, або зрозуміти що ти в цьому світі такий не один. Я також підіймав теми фізичного та ментального здоров’я. На той самий цукор стрес дуже впливає і це жахливо. Але з цим треба навчитися жити. Так, це повна зміна твого харчування. Я не харчуюсь тими звичними для себе продуктами. З цукром розпрощався назавжди. Це було спочатку проблемою. Але з часом ти знаходиш собі замінники. Я міряю цукор 6 разів на день. В мене пальці болять вже від того вимірювання. Але динаміка хвороби дуже позитивна", — поділився співак.

Нагадаємо, MELOVIN назвав ціну свого повсякденного одягу.

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