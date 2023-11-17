Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Melovin объяснил, почему в третий раз пошел на Нацотбор "Евровидения" arrow

Melovin объяснил, почему в третий раз пошел на Нацотбор "Евровидения"

17 ноября 2023 15:33
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Почему Melovin третий раз решил пойти на Нацотбор Евровидения — что этому способствовало
Украинский певец Melovin в последний день прослушиваний на Нацотборе "Евровидения". Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Молодой украинский певец, композитор и музыкант Melovin дал откровенное интервью. Популярный артист рассказал, почему он в третий раз решил поучаствовать в масштабном песенном конкурсе "Евровидение", который в 2024 году состоится в Швеции.

Об этом Melovin рассказал на интервью официальному каналу "Евровидения" в YouTube.

Читайте также:

Почему Melovin третий раз принимает участие в Нацотборе "Евровидения"

Украинский исполнитель вспомнил, как у него появилась мысль поучаствовать в Национальном отборе конкурса "Евровидение". Melovin понял, что он должен спеть новую композицию на Нацотборе, которую он недавно написал, из-за чего и подал заявку.

"Однажды сидели с командой и думали: "Нет, чем заняться, суеты надо навести". Были такие мысли после того, как я объездил в Европе все препати, афтепати "Евровидения", и это все как-то триггерило конкретно. И я понял, что гештальт совсем не закрыт, и появилась песня, которую я написал. Я понял, что она имеет право зазвучать на Нацотборе", — говорит Melovin.

Melovin на интервью
Певец Melovin на интервью. Фото: скриншот с YouTube

По словам украинского артиста, его новая песня возвращает людей к себе. Melovin сравнил себя с коконом, которым он якобы был раньше, когда выглядел эпатажно, и отметил, что пора "рождаться бабочкой".

"Мне очень хочется, чтобы она зазвучала не только на Нацотборе, потому что это то, что возвращает нас к самим себе. Это когда есть кокон, в котором бабочка зарождается. Это тот момент, когда кокон в виде эпатажа был реально коконом, и когда пора рождаться бабочкой. И вот как-то оно так получилось", — также добавил украинский артист.

Участие Melovin в Нацотборе "Евровидения"

Не так давно известный исполнитель, который уже представлял Украину на конкурсе "Евровидение", шокировал своих подписчиков заявлением. Так, Melovin решил поучаствовать в Нацотборе "Евровидения".

"Самое тяжелое и, одновременно с этим, самое главное в жизни для меня — это вовремя напомнить себе, что я для кого-то был, стал или являюсь вдохновением, светом, напоминанием о собственном маленьком Мечтателе. И только тогда, когда я это напоминаю себе, у меня снова появляются силы. Они берутся даже тогда, когда думал, что их уже нет. Поэтому да. Мы вместе идем на Национальный отбор "Евровидения", — написал Melovin в Instagram.

Публикация со страницы Melovin
Заявление Melovin об участии в Нацотборе "Евровидения". Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинский певец Melovin заявил о своей неизлечимой болезни.

Ранее мы рассказывали о том, что певец Melovin высказался в защиту артистки Оли Поляковой.

Также мы сообщали о том, что известный артист Melovin рассказал, кого он считает предателем.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Новость с видео

22:57 В Киевской области пошел первый снег

Актуальное по теме