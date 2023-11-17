Почему Melovin третий раз решил пойти на Нацотбор Евровидения — что этому способствовало

Украинский певец Melovin в последний день прослушиваний на Нацотборе "Евровидения". Фото: скриншот с YouTube

Молодой украинский певец, композитор и музыкант Melovin дал откровенное интервью. Популярный артист рассказал, почему он в третий раз решил поучаствовать в масштабном песенном конкурсе "Евровидение", который в 2024 году состоится в Швеции.

Об этом Melovin рассказал на интервью официальному каналу "Евровидения" в YouTube.

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Украинский исполнитель вспомнил, как у него появилась мысль поучаствовать в Национальном отборе конкурса "Евровидение". Melovin понял, что он должен спеть новую композицию на Нацотборе, которую он недавно написал, из-за чего и подал заявку.

"Однажды сидели с командой и думали: "Нет, чем заняться, суеты надо навести". Были такие мысли после того, как я объездил в Европе все препати, афтепати "Евровидения", и это все как-то триггерило конкретно. И я понял, что гештальт совсем не закрыт, и появилась песня, которую я написал. Я понял, что она имеет право зазвучать на Нацотборе", — говорит Melovin.

Певец Melovin на интервью. Фото: скриншот с YouTube

По словам украинского артиста, его новая песня возвращает людей к себе. Melovin сравнил себя с коконом, которым он якобы был раньше, когда выглядел эпатажно, и отметил, что пора "рождаться бабочкой".

"Мне очень хочется, чтобы она зазвучала не только на Нацотборе, потому что это то, что возвращает нас к самим себе. Это когда есть кокон, в котором бабочка зарождается. Это тот момент, когда кокон в виде эпатажа был реально коконом, и когда пора рождаться бабочкой. И вот как-то оно так получилось", — также добавил украинский артист.

Участие Melovin в Нацотборе "Евровидения"

Не так давно известный исполнитель, который уже представлял Украину на конкурсе "Евровидение", шокировал своих подписчиков заявлением. Так, Melovin решил поучаствовать в Нацотборе "Евровидения".

"Самое тяжелое и, одновременно с этим, самое главное в жизни для меня — это вовремя напомнить себе, что я для кого-то был, стал или являюсь вдохновением, светом, напоминанием о собственном маленьком Мечтателе. И только тогда, когда я это напоминаю себе, у меня снова появляются силы. Они берутся даже тогда, когда думал, что их уже нет. Поэтому да. Мы вместе идем на Национальный отбор "Евровидения", — написал Melovin в Instagram.

Заявление Melovin об участии в Нацотборе "Евровидения". Фото: скриншот из Instagram

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