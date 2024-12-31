MÉLOVIN задумался об отцовстве — видео

Певец MÉLOVIN. Фото: менеджмент артиста

Певец MÉLOVIN в канун Нового года презентовал moob-video к песне "Новорічна-2". Специально для съемок артист собрал особых для себя друзей и людей за столом. Артист спел с детьми в одном из книжных магазинов Киева и высказался по поводу возможного отцовства.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артиста.

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MÉLOVIN высказался об отцовстве

В декабре звездный уроженец Одессы выпустил новогодне-рождественскую песню "Новорічна-2". А в канун Нового года певец решил преподнести особый сюрприз своим поклонникам.

"Песня получилась очень теплая, ассоциирующаяся с праздничным чудом. Поэтому я подумал, а почему бы нет? Какой праздник вызывает у людей улыбки — то, на котором собираются самые близкие люди, друзья и единомышленники, так получилось и в нашем видео", — прокомментировал премьеру MÉLOVIN.

За одним столом собрались телеведущий Алексей Суханов, блогер Олег Машуковский, певица SWOIIA, военный Игорь Трублаевич, близкие подруги певца (Вера Алмазова и Юлия Чекалова) и другие знакомые MÉLOVIN.

Не менее интересным вызовом для певца стала съемка с детьми. Опыта подобной коммуникации у MÉLOVIN раньше не было, но, уверяет, он успешно справился с этим. Общался, пел песни и с радостью фотографировался с малышами.

"Мне было очень интересно построить коммуникацию с детьми и далось это как никогда легко! Через пол часа знакомства я знал о каждом едва ли не все: чем интересуются, что хотят получить в подарок на праздники, об их семьях, друзьях и сверстниках. Это было так легко, что я даже задумался: может это знак, что я готов к отцовству", — отметил артист.

MÉLOVIN с друзьями и коллегами. Фото: менеджмент артиста

Напомним, ранее мы писали об изменах бывшего парня MÉLOVIN. Также мы рассказывали, что украинские звезды назвали свои гонорары на новогодние праздники.