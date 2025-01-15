MÉLOVIN раскритиковал Марьяну Безуглую

Певец MÉLOVIN. Фото: Instagram/melovin_official

Известный украинский певец MÉLOVIN прокомментировал сравнение народного депутата Марьяны Безуглой представителей ЛГБТ-сообщества с людьми, имеющими "отклонения". Артист назвал нардепа невеждой.

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

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Недавно нардеп Марьяна Безуглая назвала представителей ЛГБТ-сообщества людьми с "психофизиологическими отклонениями" и сравнила ориентацию с болезнями кожи и ожирением.

"Не имею ничего против представителей ЛГБТ, людей с ожирением и тому подобное. Оцениваю лишь поступки, характер и способности конкретного человека в конкретном контексте. Однако важно понимать, что упомянутые и многие другие состояния являются отклонениями от нормы или, с научной точки зрения, болезнями", — написала она в соцсетях.

MÉLOVIN резко раскритиковал высказывания Безуглой. Музыкант назвал ее невеждой и считает целесообразным проверять психическое состояние нардепов перед получением мандата.

"Сравнение ориентации человека с ожирением и псориазом является прекрасным заголовком и проверкой социума на невежество. Слово "невежда" — это существительное, которое описывает человека в состоянии бессознательности или даже когнитивного диссонанса, которые сознательно игнорируют или пренебрегают важной информацией или фактами", — добавил артист и дал советы читателям, как развивать критическое мышление.

Напомним, ранее мы писали об изменах бывшего парня MÉLOVIN. А также артист в начале января стал крещеным отцом.