Melovin защитил Полякову от хейтеров после скандальной свадьбы — обращение

Украинский певец Melovin во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский певец, музыкант, композитор и продюсер Melovin обратился к публике. Популярный артист защитил певицу Олю Полякову, которую захейтили после выступления на роскошной свадьбе бывшего прокурора и работницы ГБР.

Свое обращение Melovin разместил в разделе Stories на официальной странице в Instagram.

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Обращение певца

Украинский артист решил раскритиковать людей, осудивших Олю Полякову за выступление на свадьбе. В частности, он отметил, что люди не должны спрашивать у других, имеют ли они право давать кому-то новые рабочие места и платить налоги.

"Какой же это сюр... Дожили до того, что теперь нужно отстаивать свою честь и достоинство, спрашивать у людей, имеем ли мы право работать в той или иной сфере, на которую учились и вкладывали годами. Спрашивать какого-нибудь вуйка, Х*я Моржового с комментариев, имеем ли мы право предоставлять новые рабочие места, за которые потом платим налоги своему государству, потому что это нарушает "чью-то" мораль, и почему-то этот Моржевый в комментариях будет называть твою работу не ко времени?", — эмоционально выразился Melovin.

Украинский певец Melovin на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Артист отметил, что сейчас у людей возникла такая ненависть, что они начали "есть друг друга".

"Не ко времени — это отсутствие мозга. Ненависть поедает людей настолько, что они начали есть друг друга", — также добавил украинский исполнитель.

Stories певца Melovin с обращением к украинцам. Фото: скриншот из Instagram

Скандальная свадьба во Львовской области

Недавно под Львовом состоялась громкая свадьба бывшего прокурора Ростислава Ильницкого и работницы ГБР Роксоланы Москвы, на которую были потрачены огромные деньги. Эта свадьба сразу же наделала шума в социальных сетях.

Громкая свадьба на Львовщине. Фото: скриншот из Twitter Joseph Dymydivskyi

Известно, что на свадьбе выступали певцы DZIDZIO и Александр Пономарев, а вел ее Григорий Решетник. Кроме того, пела на мероприятии и артистка Оля Полякова. По информации в соцсетях, выступление певицы стоило 25 тысяч долларов. Ее сразу же начали хейтить в соцсетях.

Выступление Оли Поляковой и других звезд на свадьбе. Фото: скриншот из Twitter Joseph Dymydivskyi

Обращение Оли Поляковой

После критики певица сразу решила записать видеообращение, в котором прокомментировала эту ситуацию.

"Мне очень не нравится вся эта история со свадьбой во Львове! Но как многие из вас, в любой непонятной ситуации, я эффективно принимаю одно только решение… Работать, делать то, что умею, и помогать, как могу. Да, моя работа — это развлекать людей, и я это делаю честно, от души, и да — за деньги!" — прокомментировала ситуацию певица.

Обращение Оли Поляковой после громкой свадьбы во Львовской области. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети

В комментариях после обращения люди начали высказываться в адрес певицы из-за этого объяснения.

Два параллельных мира. У одних — война, долг, боль и уныние, а у других — жизнь и добрые дела, которыми можно все оправдать и везде прикрыться

Спасибо вам за вашу внутреннюю силу и тот необходимый позитив, который вы несете людям, правда, спасибо

Оля, достойный ответ, умные поймут. Спасибо за то, что вы огонь, а не женщина. Я вам верю

И вот взять и отдать весь свой гонорар на свадьбе ребятам на войну

Комментарий со страницы Оли Поляковой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Оли Поляковой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Оли Поляковой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Оли Поляковой. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинский певец Melovin признался, кого он считает предателем.

Ранее мы рассказывали о том, что певец Melovin назвал имя новой любимой.

Также мы сообщали о том, что известная артистка Оля Полякова дала интервью Дмитрию Гордону.