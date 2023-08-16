"Мене переповнює лють": Злата Огнєвіч пожалілася на "неадекватного" сусіда

Співачка Злата Огнєвіч. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

Співачка Злата Огнєвіч розповіла про скандальну історію із сусідом. Зірка обурена поведінкою чоловіка.

Про це Злата розповіла в Instagram.

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Не пощастило із сусідом

За словами артистки, між нею та чоловіком постійно виникають конфлікти. Він навіть скаржиться, що виконавиця гучно ходить по власнїй квартирі.

Співачка Злата Огнєвіч. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

Співачка Злата Огнєвіч оберилася поведінкою сусіда. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

"Ніколи не думала, що мені настільки не пощастить із сусідом. Реально, неадекватна, неврівноважена людина. Все почалося з того, що я вже навіть голосно ходжу по своїй власній квартирі після 22:00", — ділиться Злата.

Співачка розповіла, що сусід такж знецінив її благодійний збір на потреби Протасового Яру. Чоловік навіть показав свою медаль, яку він отримав за благодійність, та заявив, що виконавиця лише піариться.

"Зараз наша розмова призвела до того, що він показав свою медаль за благодійність. Сказав мені, що ми збирали на Протасів Яр і це нічого не має значення. Типу того, що це все піар, хоча ми з вами зібрали 400 тисяч гривень, закрили нагальні потреби мешканців. Зараз він просто знецінив усі ваші внески, усі донати, всю нашу активність, показавши мені цю медаль. Як таке взагалі може бути, у мене в голові не вкладається. Мене просто переповнює лють. Дуже з ним не пощастило", — говорить артистка.

Злата переконана, що благодійність не задля медалей, а щоб допомогти тим, кому це потрібно.

"Люди, які міряються медалями, кількістю зібраних коштів, кілограмами ліків і броників, – що з вами? Я думала, що це робиться во благо інших, заради перемоги, а не заради регалій. Хоча, розумію, як приємно бути відзначеними. Але перша мета — це допомога. Хіба не так?" — сказала артистка.

Нагадаємо, співачка Злата Огнєвіч розповіла, що її історія з переслідувачем набирає обертів. Артистка попередила невідомого чоловіка, що буде діяти, якщо він не припинить нав'язуватися.

Раніше Злата Огнєвіч, попри важкі часи, закликала фанатів з оптимізмом дивитися у майбутнє.